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В интернете обнаружилась информация об очередной экшн-камере производства GoPro. Это флагманская модель, с перечнем характеристик которой можно ознакомиться уже сейчас.

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Источником информации является сайт WinFuture, год назад до анонса опубликовавший данные о камере GoPro Hero 9 Black. По своему внешнему виду новая камера мало будет отличаться от существующей, не считая вкраплений синего цвета, призванных указать на производителя и модель.

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Технология GoPro HyperSmooth 4.0 должна обеспечить «стабилизацию типа кардана». Имеется защита от воды на глубине до 10 м, сенсорный экран и голосовое управление. Разрешение фотографий повысили до 23 Мп за счёт нового сенсора. Есть привычные уже возможности, такие как съёмка в формате RAW, режим веб-камеры и HDR.

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Камера будет работать на новом процессоре GoPro GP2. Съёмка видео доступна до разрешения 5.3K на скорости 60 кадров/с или 4K 120 кадров/с. Поддерживается замедленная съёмка на скорости 240 кадров/с с разрешением 2.7K.

Когда камера будет анонсирована и по какой цене, в данный момент остаётся неизвестным. Если повторится прошлогодняя ситуация, анонс случится в ближайшие две недели. Тогда камера была представлена за $450.



