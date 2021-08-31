Криптовалютная биржа Coinbase ошибочно оповестила пользователей о смене настроек 2FA
Одна из самых крупных криптовалютных бирж Coinbase сообщила, что по ошибке отправила примерно 125000 клиентам уведомление об изменении настроек двухфакторной аутентификации. Уведомления пришли по СМС и электронной почте. Виновата внутренняя ошибка биржи, никакого взлома не было.
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Coinbase рассылала ложные оповещения пользователям на протяжении 82 минут в пятницу. Дальше пришло второе электронное письмо с сообщением об ошибке. В Твиттере представители биржи написали, что виноваты неполадки в доставке уведомлений и они собираются работать над возвращением доверия пострадавших клиентов.
Некоторых пользователей эти уведомления не на шутку встревожили, поскольку сразу возникла мысль о взломе учётных записей. По меньшей мере одного человека эти уведомления побудили продать криптовалюту на сумму $60000.
Также на прошлой неделе американский телеканал CNBC сообщил о заявлениях о взломе со стороны некоторых клиентов Coinbase, которые не могли связаться с техподдержкой для получения помощи. После этого компания объявила о разворачивании техподдержки по телефону и в чате.
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