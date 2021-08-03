Смартфоны Galaxy S21 продаются хуже, чем Galaxy S20
Смартфоны Samsung Galaxy S21 казались несомненным успехом ещё до того, как поступили на прилавки магазинов. С тех пор прошло полгода и статистика показывает, что спрос заметно снизился и продажи уже уступают продажам аппаратов прошлого поколения.
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Аналитики компании Kiwoom Securities сообщают, что за первые шесть месяцев продаж Samsung выпустила 13,5 млн экземпляров разных моделей Galaxy S21. Это на 20% хуже по сравнению с продажами в прошлом году Galaxy S20, которых за такой же промежуток времени было продано 17 млн экземпляров. Нужно принимать во внимание, что это был период максимального снижение потребительской активности в разгар пандемии коронавируса. Что касается позапрошлого года и Galaxy S10, их за первые шесть месяцев было продано 25,5 млн. На этот раз продажи хуже на 47%.
Старания Samsung по повышению продаж не принесли результатов. Были снижены цены и начало продаж перенесли на январь, чтобы избежать конкуренции с многочисленными смартфонами других производителей.
Неизвестно, какие результаты будут во втором полугодии, но выглядит ситуация не очень благоприятно. В частности, Samsung в этом году не выпускает Galaxy Note, а вместо них предложит гибкие Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Цены на них будут ниже по сравнению с предыдущими гибкими смартфонами. И всё же, Galaxy Z Fold 3 за $1600 купит далеко не каждый. Galaxy Z Flip 3 за $1000 тоже не назовешь дешёвым. Дальше ожидается появление Galaxy S21 FE на Snapdragon 888. Это более дешёвый флагман, поэтому прибыль от его продаж у Samsung будет ниже.
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