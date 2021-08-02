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На следующей неделе состоится очередное мероприятие компании Samsung с анонсом новых продуктов. До тех пор можно рассчитывать на новые утечки данных. В частности, появились изображения возможных часов Galaxy Watch 4 Classic и новой операционной системы для них от Samsung и Google.

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Две попавшие в интернет фотографии показывают часы чёрного и серебряного цветов со скруглёнными передними панелями. Эти же часы уже показывали в июле. Интересно посмотреть на новую операционную систему на реальных устройствах. Правда, в данном случае можно увидеть только экран первоначальной настройки и установку времени.

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Google и Samsung не так давно сообщили об объединении своих операционных систем для носимых устройств Wear OS и Tizen. За счёт этого они пообещали увеличить автономность, ускорить загрузку приложений и не только. В мае Samsung показала, как будет выглядеть эта новая система.

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От южнокорейского производителя 11 августа ждут анонса новых гибких устройств. На предыдущих подобных мероприятиях компания анонсировала и смарт-часы, так может случиться и на этот раз. Помимо модели Classic ожидается также появление Watch Active 4.



