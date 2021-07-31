Названы характеристики памяти будущего смартфона Xiaomi Mi Mix 4: 8/12 Гб и хранилище 256 Гб
В ближайшие месяцы ожидается анонс смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Уже были утечки данных относительно его внешнего вида, а новая информация говорит о характеристиках устройства.
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Запись в китайской организации TENAA позволяет узнать, что стандартная версия аппарата получит 8 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом 256 ГБ. Более дорогая версия будет обладать 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем 256 ГБ. Возможно, будут и большие объёмы, но не ожидается поддержка карт памяти. Также запись указывает на наличие поддержки стандарта связи 5G благодаря процессору Snapdragon 888. В китайскую версию можно будет поставить две SIM-карты.
Об остальных характеристиках пока можно только гадать. Например, ожидается безрамочный экран и передняя камера внутри этого экрана. Также возможна батарея ёмкостью 4500 мАч и быстрая подзарядка мощностью 120 Вт. Не исключается наличие беспроводной подзарядки. Изначально аппарат должен поступить в продажу на операционной системе Android 11.
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