Новые портативные компьютеры Intel NUC получили процессоры 11-го поколения
Показав свой новые портативные компьютеры на выставке Computex 2021, Intel предлагает сделать предварительные заказы на NUC 11 Extreme по ценам от $1299. Устройство с кодовым названием Beast Canyon будет выпускаться на трёх разных процессорах 11-го поколения и позволит устанавливать видеокарту размером 30 см.
реклама
Предлагаются 6-ядерный Core i5-11400H, 8-ядерный Core i7-11700B и 8-ядерный Core i9-11900KB. Также новые процессоры будут доступны в качестве обновления для прошлогоднего NUC 9 Extreme. Правда, при установке туда нового процессора перестанет поддерживаться звук на передней панели и не исключено отсутствие полноценной поддержки PCIe Gen 4.0.
Объём корпуса составляет около 8 л, тогда как прошлогодняя модель имеет объём 5 л. Именно благодаря увеличению объёма теперь можно поставить полноценную видеокарту размерам 30 см против 20 см прежде.
Мощность блока питания выросла до 650 Вт против 500 Вт, поэтому можно будет установить более мощную видеокарту. Речь идёт о картах уровня Nvidia GeForce RTX 3080 через PCIe 4.0 x16. В спецификациях говорится о поддержке карт мощностью до 350 Вт. RTX 3080 потребляет 320 Вт, а 3080 Ti - 350 Вт.
реклама
В стандартной комплектации объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, но это значение можно увеличить до 64 ГБ. В комплект поставки входит накопитель NVMe M.2 объёмом 256 ГБ, имеется четыре слота M.2.
На задней панели для подключения предлагаются шесть портов USB 3.1 Gen 2, Ethernet, HDMI 2.0 и два Thunderbolt 4. На передней панели расположены два порта USB 3.2 Gen 2 и слот для карты SDXC. Естественно, количество портов вывода изображения на задней панели увеличится, если установить дискретную видеокарту.
Версия NUC 11 Extreme на Core i5-11400H стоит от $1299 с 8 ГБ оперативной памяти, хранилищем 256 ГБ и встроенной графикой Intel. Модель Core i7-11700B стоит от $1399, а Core i9-11900KB - $1599 долларов. Модель начального уровня поступит в продажу в декабре, а модели на i7 и i9 в сентябре. Цены или сроки начала продаж процессоров в качестве обновления для прошлогоднего компьютера ещё не объявлены.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила