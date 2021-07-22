Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Показав свой новые портативные компьютеры на выставке Computex 2021, Intel предлагает сделать предварительные заказы на NUC 11 Extreme по ценам от $1299. Устройство с кодовым названием Beast Canyon будет выпускаться на трёх разных процессорах 11-го поколения и позволит устанавливать видеокарту размером 30 см.

реклама

Предлагаются 6-ядерный Core i5-11400H, 8-ядерный Core i7-11700B и 8-ядерный Core i9-11900KB. Также новые процессоры будут доступны в качестве обновления для прошлогоднего NUC 9 Extreme. Правда, при установке туда нового процессора перестанет поддерживаться звук на передней панели и не исключено отсутствие полноценной поддержки PCIe Gen 4.0.

Объём корпуса составляет около 8 л, тогда как прошлогодняя модель имеет объём 5 л. Именно благодаря увеличению объёма теперь можно поставить полноценную видеокарту размерам 30 см против 20 см прежде.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Мощность блока питания выросла до 650 Вт против 500 Вт, поэтому можно будет установить более мощную видеокарту. Речь идёт о картах уровня Nvidia GeForce RTX 3080 через PCIe 4.0 x16. В спецификациях говорится о поддержке карт мощностью до 350 Вт. RTX 3080 потребляет 320 Вт, а 3080 Ti - 350 Вт.

реклама

В стандартной комплектации объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, но это значение можно увеличить до 64 ГБ. В комплект поставки входит накопитель NVMe M.2 объёмом 256 ГБ, имеется четыре слота M.2.

На задней панели для подключения предлагаются шесть портов USB 3.1 Gen 2, Ethernet, HDMI 2.0 и два Thunderbolt 4. На передней панели расположены два порта USB 3.2 Gen 2 и слот для карты SDXC. Естественно, количество портов вывода изображения на задней панели увеличится, если установить дискретную видеокарту.

Версия NUC 11 Extreme на Core i5-11400H стоит от $1299 с 8 ГБ оперативной памяти, хранилищем 256 ГБ и встроенной графикой Intel. Модель Core i7-11700B стоит от $1399, а Core i9-11900KB - $1599 долларов. Модель начального уровня поступит в продажу в декабре, а модели на i7 и i9 в сентябре. Цены или сроки начала продаж процессоров в качестве обновления для прошлогоднего компьютера ещё не объявлены.



