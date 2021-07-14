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После появления версий видеокарт Nvidia LHR с ограниченным хешрейтом стоимость обычных видеокарт заметно выросла. Этим зачастую пользуются обладатели таких видеокарт. Во Вьетнаме нашёлся розничный продавец, который предлагает видеокарты в составе майнинговых установок. Речь идёт не о простых моделях RTX 3080, а о выпущенных компанией Asus ограниченным тиражом картах ROG Strix Gundam.

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Когда появились версии LHR видеокарт 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti, майнеры начали борьбу за карты без этих трёх букв в названии, увеличивая и без того высокие цены. Вьетнамский продавец решил воспользоваться этим, продавая карты в тематике популярного аниме. Судя по данным из магазина eBay, такие карты могут стоить сейчас около $2400. Коллекционные издания обычно выпускаются для геймеров, но в данном случае они будут заниматься другим делом без выходных и перерывов.

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Дефицит полупроводниковых продуктов в мире по-прежнему сохраняется, но давление со стороны криптовалютного рынка слабеет. На Китай приходилось 70% майнинга, но теперь он там запрещён, что привело к появлению многочисленных видеокарт на вторичном рынке.

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Также облегчает положение дел грядущий переход Ethereum с Proof-of-Work на Proof-of-Stake, снижение цен на криптовалюты и специальные графические процессоры Nvidia CMP HX для майнинга.



