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Компания Google объявила о прекращении поддержки устройств на операционной системы Android Jelly Bean после выхода следующей за Play Services 21.30.99 версии. Это событие запланировано на конец лета. Android Jelly Bean была представлено ровно 9 лет назад, в июле 2012 года.

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Google прекращает выпускать обновления для Jelly Bean, поскольку многие появившиеся с тех пор на Android усовершенствования и функциональные возможности здесь отсутствуют. Из-за этого создателям приложений приходится тратить время на внедрение этих функций в свои приложения на устаревшей системе.

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Google рекомендует разработчикам в качестве минимального уровня поддержки задействовать API уровня 19 (Android KitKat). Уровни API с 16 по 18 после августа не будут получать обновлений сервисов Play. Когда разработчики используют API уровня 19 в обновлении своих приложений, обладатели устройств с более ранними версиями API не смогут загружать или даже видеть обновления этих приложений.

При этом ничего не помешает им скачивать из магазина версию приложения для своего устройства. Естественно, самых современных функциональных возможностей там может не быть. Также разработчики могут создавать разные установочные файлы APK с применением разных минимальных уровней API.