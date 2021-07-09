Евросоюз может заставить Apple разрешить стороннюю загрузку приложений
Компанию Apple продолжают притеснять в разных странах по всему миру. Одни обвиняют её в монополизме в собственном магазине приложений, другие выступают за право ремонта устройств.
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В отличие от Android, на iPhone у разработчиков приложений нет выбора, кроме как выставлять их в магазине App Store. Это неоднократно приводило к судебным разбирательствам. Информационное агентство Reuters сообщает, что на Apple обратила внимание высшее руководство Европейской Комиссии. Компания получила предупреждение от технического директора и исполнительного вице-президента Маргрет Вестагер.
Apple обвиняется в том, что она под прикрытием борьбы за конфиденциальность и безопасность нарушает правила конкурентной борьбы в своём магазине приложений. Apple решает, разрешить приложения или запретить, а также берёт 30% с продаж.
С 2020 года Вестагер работает над законом о цифровых рынках. Это свод правил, который потребует от американской компании разрешить установку приложений из-за пределов собственного магазина. Это могут быть другие магазины или загрузка из интернета. Тим Кук в прошлом месяце высказался против этого, снова ссылаясь на конфиденциальность и безопасность.
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Предложение Вестагер ещё может претерпеть изменения и для принятия оно должно пройти через несколько стран Евросоюза. Если это случится, iOS станет больше похоже на Android.
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