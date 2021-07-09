Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компанию Apple продолжают притеснять в разных странах по всему миру. Одни обвиняют её в монополизме в собственном магазине приложений, другие выступают за право ремонта устройств.

реклама

В отличие от Android, на iPhone у разработчиков приложений нет выбора, кроме как выставлять их в магазине App Store. Это неоднократно приводило к судебным разбирательствам. Информационное агентство Reuters сообщает, что на Apple обратила внимание высшее руководство Европейской Комиссии. Компания получила предупреждение от технического директора и исполнительного вице-президента Маргрет Вестагер.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Apple обвиняется в том, что она под прикрытием борьбы за конфиденциальность и безопасность нарушает правила конкурентной борьбы в своём магазине приложений. Apple решает, разрешить приложения или запретить, а также берёт 30% с продаж.

С 2020 года Вестагер работает над законом о цифровых рынках. Это свод правил, который потребует от американской компании разрешить установку приложений из-за пределов собственного магазина. Это могут быть другие магазины или загрузка из интернета. Тим Кук в прошлом месяце высказался против этого, снова ссылаясь на конфиденциальность и безопасность.

реклама

Предложение Вестагер ещё может претерпеть изменения и для принятия оно должно пройти через несколько стран Евросоюза. Если это случится, iOS станет больше похоже на Android.



