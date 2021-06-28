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TOP500 в 57-й раз публикует рейтинг наиболее производительных суперкомпьютеров мира. В нём за последние полгода мало что поменялось. Японский суперкомпьютер под названием Fugaku сохранил первое место. Модель производства Riken и Fujitsu демонстрирует производительность 442 Pflop/s в бенчмарке HPL, что в три с лишним раза превосходит результат находящегося на втором месте IBM Summit.

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Единственным новичком в новом рейтинге является американский суперкомпьютер Perlmutter. Он основан на платформе HPE Cray «Shasta» и гетерогенной системе, в которой используются узлы только на CPU с ускорением на GPU. Его производительность составляет 64,6 Pflop/s, но и энергопотребление ниже более производительных суперкомпьютеров.

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В нынешнем году ожидается появление экзафлопсных компьютеров. Очередной рейтинг должен появиться в ноябре и тогда в нём ожидается больше перестановок.

Процессоры AMD оказались наиболее востребованными среди самых мощных суперкомпьютеров. Китайские суперкомпьютеры уже не доминируют, как было несколько лет назад. Пандемия могла оказать влияние на разработку новых суперкомпьютеров, но в ближайшее время их количество должно вырасти.

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