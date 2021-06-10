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Хотя компания Huawei позиционирует операционную систему HarmonyOS 2 как продукт собственного производства, исследователи называют её скорее форком Android. Многим пользователям до этого нет дела и они уже успели познакомиться с ней.

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Согласно последней статистике, количество активных пользователей меньше чем за неделю составило 10 млн человек. Число неплохое, но вполне ожидаемое с учётом того, как оно было достигнуто.

Обновление до HarmonyOS 2 доступно миллионам клиентов Huawei в Китае. Речь идёт об обладателях смартфонов от новых Huawei Mate 40 и P40 до устаревших Huawei Mate 9 и P10.

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В следующем году количество устройств на HarmonyOS 2 может достигнуть 100 моделей. Huawei надеется распространить систему на 100 млн устройств и 10% плана уже выполнено.

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Кроме смартфонов система будет применяться и в других продуктах, включая устройства умного дома и смарт-часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro.

За пределами Китая распространять систему Huawei пока не планирует. Она может и передумать, но в других странах предпочитают сервисы Google, поэтому вряд ли система Huawei будет пользоваться большой популярностью.



