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Несмотря на сложные экономические времена, крупные технологические компании продолжают зарабатывать всё больше. Поскольку многие люди работают и учатся из дома, вырос спрос на компьютеры и планшеты. Среди планшетов самыми популярными по-прежнему остаются модели Apple iPad. Впервые за 6 лет производитель собирается внести изменения в дизайна iPad mini, а также расширить функциональность iPad Pro.

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Со ссылкой на близкие к компании источники информационное агентство Bloomberg рассказывает об обновлении этих планшетов до конца нынешнего года и в начале следующего. В iPad mini может исчезнуть кнопка Home и рамки вокруг экрана станут более тонкими. На iPad Pro задняя панель станет стеклянной вместо алюминиевой. Это позволит работать беспроводной подзарядке и двунаправленной беспроводной подзарядке. Последнее означает возможность подзаряжать от планшета другие устройства. Эта возможность пока находится на этапе тестирования и ещё может исчезнуть.

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Также ожидается появление нового простого iPad с более тонким корпусом. Хотелось бы увидеть исправление недостатка экранов современных iPad Pro, где вокруг белых объектов на тёмном фоне виден яркий ореол.



