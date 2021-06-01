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Статистика фирмы Canalys показывает, что поставки компьютеров в Западную Европу в первом квартале составили 16,1 млн экземпляров. Это означает рост на 48% по сравнению с первым кварталом предыдущего года. Несмотря на дефицит компонентов и высокий спрос на компьютеры для работы и учёбы из дома, сеть поставок комплектующих сейчас в лучшем состоянии, чем была год назад.

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HP лидирует с 4,5 млн выпущенных компьютеров, это 26% от общего числа. На втором месте Lenovo с 4 млн компьютеров или 25%. Дальше идут Dell, Apple и Acer, их доли рынка 14%, 10% и 9% соответственно. Apple показала самый высокий рост в 127%. Canalys считает, что новый процессор M1 внёс главный вклад в этот рост компьютеров Mac.

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В компании полагают, что благосостояние стран Западной Европы приводит к наличию здесь множества энтузиастов, способных раскошелиться на дорогие компьютеры Apple. Переход компании на собственные процессоры демонстрирует её амбиции на этом рынке. Отказавшись от Intel и работая напрямую с TSMC, Apple смогла быстрее принести чипы на техпроцессе 5 нм.

В Canalys считают, что и после завершения пандемии дистанционная работа будет распространена шире прежнего. В результате спрос на компьютеры будет оставаться высоким и предложение пока не успевает за ним.

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