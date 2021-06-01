Acer говорит о влиянии дефицита полупроводников на производство ноутбуков до следующего года
На выставке Computex нынешнего года далеко не все разговоры позитивные. На фоне анонсов разных продуктов не забывают и о глобальном дефиците полупроводников. Тайваньская компания Acer заявляет, что этот дефицит будет пагубно сказываться на производстве ноутбуков минимум до первой половины следующего года.
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На своём мероприятии Next@acer компания не так давно показала новые продукты, в том числе игровые ноутбуки Predator с видеокартами серии Nvidia RTX 30 и экранами mini LED. Вот только выпустить достаточное их количество будет затруднительно.
Представительница компании в интервью рассказала, что есть производственные задержки из-за дефицита чипов и что в данный момент Acer способна удовлетворить лишь 50% спроса. Сохранение подобной ситуации ожидается до первого или второго квартала 2022 года.
Из-за дефицита компания делает акцент на устройства для образовательных учреждений вместо игровых. AMD также недавно расставила приоритеты, выпуская больше флагманских и игровых процессоров вместо дешёвых.
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В Acer полагают, что в пандемию возможность работать и учиться из дома важнее игр, поэтому делают ставку на соответствующие устройства.
На выставке нынешнего года было представлено немало интересных продуктов, вроде процессоров AMD и видеокарт Nvidia. К сожалению, из-за дефицита и высоких цен остаётся любоваться этими продуктами на расстоянии.
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