Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На выставке потребительской электроники CES 2020 компания Intel представила довольно крупный по сравнению с прежними моделями портативный компьютер Next Unit of Computing (NUC). Он назывался ПК 5L и наличие в нём места для отдельной видеокарты делает устройство пригодным для геймеров. Теперь ему на смену компания демонстрирует Ghost Canyon: 8L Intel NUC 11 Extreme Kit, также известный как Beast Canyon.

реклама

Можно сказать, что здесь всего стало больше. Покупателям не нужно будет изучать тонкости сборки компьютеров. Можно будет задействовать Intel Compute Element, автономный компьютер в формате карты PCIe. Здесь достаточно мощный процессор серии H, оперативная память и устройство хранения данных. Дополнительно можно поставить полноразмерную видеокарту.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Длина карты может достигать 30 см, занимает она два слота. В Ghost Canyon вмещались карты поменьше, что означало более низкую производительность. Это означает, что корпус нового компьютер стал крупнее. Его объём составляет 8 л.

В этом же году Intel уже выпустила игровой Tiger Lake NUC, так что эту новость можно считать неожиданностью. Модели вроде Skull Canyon и Hades Canyon способны уместиться в рюкзаке. Intel три года не выпускала ничего нового среди подобных устройств, но в этом году решила наверстать упущенное. Модель на смену Ghost Canyon может появиться в следующем или 2023 году.

реклама

Phantom Canyon обладает процессором серии Tiger Lake U. Intel утверждает, что рассматривает Beast Canyon как часть линейки мобильных процессоров H, которые были представлены в мае. Новые NUC 11 Extreme Compute Elements получат процессоры Core i5, Core i7 и Core i9 с TDP до 65 Вт.

Если сравнивать NUC 11 Extreme Compute Element с текущей версией NUC 9 сзади, набор разъёмов примерно одинаковый. Разница в одном разъёме Ethernet вместо двух и появлении двух дополнительных USB Type-A. Также изменилось расположение отверстий системы охлаждения.

Изменения внешнего вида более заметные. Матовый аскетичный дизайн Ghost Canyon остался в прошлом, вместо него применяется глянцевый чёрный пластик и более прямые углы. Стало больше подсветки на логотипе и на передней панели.

реклама

В ближайшее время Intel обещает дополнительную информацию. В частности, пока неизвестна стоимость будущего компьютера.



