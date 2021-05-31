Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel в этом году выпустит портативный игровой компьютер Beast Canyon

Игровые устройства необязательно должны быть большими и шумными
[ ] для раздела Блоги
+
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На выставке потребительской электроники CES 2020 компания Intel представила довольно крупный по сравнению с прежними моделями портативный компьютер Next Unit of Computing (NUC). Он назывался ПК 5L и наличие в нём места для отдельной видеокарты делает устройство пригодным для геймеров. Теперь ему на смену компания демонстрирует Ghost Canyon: 8L Intel NUC 11 Extreme Kit, также известный как Beast Canyon.

реклама

Можно сказать, что здесь всего стало больше. Покупателям не нужно будет изучать тонкости сборки компьютеров. Можно будет задействовать Intel Compute Element, автономный компьютер в формате карты PCIe. Здесь достаточно мощный процессор серии H, оперативная память и устройство хранения данных. Дополнительно можно поставить полноразмерную видеокарту.

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Длина карты может достигать 30 см, занимает она два слота. В Ghost Canyon вмещались карты поменьше, что означало более низкую производительность. Это означает, что корпус нового компьютер стал крупнее. Его объём составляет 8 л.

В этом же году Intel уже выпустила игровой Tiger Lake NUC, так что эту новость можно считать неожиданностью. Модели вроде Skull Canyon и Hades Canyon способны уместиться в рюкзаке. Intel три года не выпускала ничего нового среди подобных устройств, но в этом году решила наверстать упущенное. Модель на смену Ghost Canyon может появиться в следующем или 2023 году.

реклама

Phantom Canyon обладает процессором серии Tiger Lake U. Intel утверждает, что рассматривает Beast Canyon как часть линейки мобильных процессоров H, которые были представлены в мае. Новые NUC 11 Extreme Compute Elements получат процессоры Core i5, Core i7 и Core i9 с TDP до 65 Вт.

Если сравнивать NUC 11 Extreme Compute Element с текущей версией NUC 9 сзади, набор разъёмов примерно одинаковый. Разница в одном разъёме Ethernet вместо двух и появлении двух дополнительных USB Type-A. Также изменилось расположение отверстий системы охлаждения.

Изменения внешнего вида более заметные. Матовый аскетичный дизайн Ghost Canyon остался в прошлом, вместо него применяется глянцевый чёрный пластик и более прямые углы. Стало больше подсветки на логотипе и на передней панели.

реклама

В ближайшее время Intel обещает дополнительную информацию. В частности, пока неизвестна стоимость будущего компьютера.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
2
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
24
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
4
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
13
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 50
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 24
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зачем в США хотят запретить биткоины, и как это повлияет на мировую экономику
314
62 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 12.5 на Android 11 летом 2021 года
9
Владелец 10 000 Биткоинов на $340 миллионов потерял ноутбук и не может получить доступ к деньгам
33
Очередное падение Эфира обрушило доходы майнеров в 3 раза – GeForce RTX 3080 окупается за 21 месяц
85
Криптовалютный пузырь Shiba Inu – как создателям шуточного токена удалось стать миллионерами
15
Первое изображение и характеристики видеокарты Intel Xe-HPG DG2 – конкурент GeForce RTX 3080 за $499
54
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
108
Первые европейские цены GeForce RTX 3080 Ti оказались относительно низкими и стартуют с $1500
45
Как далеко ушла видеокарта GeForce RTX 3060 от RTX 2060 – тесты в 10 играх
37
GeForce RTX 3060 с защитой от майнеров бесполезна для добычи Эфира – аналог GeForce 1060 с 21 MH/s
52
Китай нанёс сильный удар по майнерам, снизив количество шахтёров на 16% и цену Биткоина до $35 000
29
В Windows 10 может появится одна из самых неудобных функций – Charms, удалённая из Windows 8
25
Испанку приговорили к тюремному заключению и штрафу в 3600 евро за пиратскую Windows
28
GeForce RTX 3080 стоит $4000 – кто виноват, и какие будут последствия, если добыча Эфира продолжится
11
Samsung готовит флагманскую линейку планшетов Galaxy Tab S8: 120 Гц OLED экран, Snapdragon 888
8
При создании AMD Zen Джиму Келлеру пришлось внушать сотрудникам уверенность в успехе
25
RTX 3090 и RX 6900 XT обеспечивают около 30 FPS в новом технодемо Unreal Engine 5 при разрешении 4K
48
Производительность браузера Google Chrome увеличилась почти на четверть с релизом новой версии
19
Процессоры AMD продолжают дешеветь в РФ – 16-ядерный Ryzen 9 5950X со скидкой 9000 рублей
9
Джим Келлер пожаловался на сложности работы в структуре Intel
15

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Как подготовить ПК и ноутбук для корректного обновления на Windows 10 May 2021 Update (21H1)
7
Как создать сервер с нуля для разных версий Minecraft
8
MotoGP 21: что изменилось в серии
7
Chromebook - прогресс или же втягивание в зависимость от сервисов Google
3
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
2

Сейчас обсуждают

Михаил
10:08
Сегодня новость вышла что типа производители карта цены в три раза повышают. Контроль со стороны нвидии очевиден Хуанг пообещал рекомендованные, сами производители цены нарушают.
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
Илья Куликов
10:08
А где он не прав? Доходы действительно очень сильно упали
Очередное падение Эфира обрушило доходы майнеров в 3 раза – GeForce RTX 3080 окупается за 21 месяц
Анатолий Молдаванов
10:05
Я доволен. Хороший срач начался.
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
Kasyan
10:05
Говна что ли поел?! AM4 поддерживает процессоры с 2016 и до конца 2020 года Bristol Ridge Zen Zen+ Zen 2 Zen 3 Интел так может?
AMD Ryzen 7000 «Raphael» на сокет LGA1718 получат новый теплораспределитель
Анатолий Молдаванов
10:04
Ну ты за всех не говори.
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
Анатолий Молдаванов
10:03
Итальянская?
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
Анатолий Молдаванов
10:03
Ты за всех не говори.
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
Анатолий Молдаванов
10:03
Ну ты походу много зарабатываешь. Ну теперь понятно из-за каких проходимцев цены в космос, а это из-за работников розничной торговли.
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
Игорь Фоменко
10:02
Тут вопрос в том,сколько платить?Какова себестоимость одной копии винды?
Женщину приговорили к тюремному заключение за использование пиратской Windows
pOdOnOg
10:01
Там есть ловушка в виде 2 часов, переиграв которые деньги не вернуть. Я с Оутрайдерс ругался с ними неделю (когда вайпнули перса). Я им пишу, что игра неиграбельна не робит, зайдите, попробуйте... отв...
Несмотря на огромные недостатки, Biomutant всё же возглавила недельный чарт продаж Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем