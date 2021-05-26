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ARM анонсировала мобильную архитектуру v9 для противостояния с Intel

В состав архитектуры v9 вошли Cortex-X2, Cortex-A710, Cortex-A510
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Во вторник корпорация ARM рассказала о процессорных ядрах Cortex-X2 и графическом процессоре Mali-G710. Они войдут в состав смартфонов и компьютеров в следующем году. В случае с компьютерами компания собирается конкурировать с доминирующей на этом рынке Intel.

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ARM утверждает, что её новое флагманское «производительное» ядро Cortex-X2 на 40% быстрее в однопоточном режиме, чем Intel Core i5-1135G7 11-го поколения при мощности 15 Вт. Это скорость на уровне процессоров Tiger Lake 2020 года. ARM также представила новое «большое» ядро Cortex-A710, а также новое «маленькое» энергоэкономичное ядро Cortex-A510. В чип также будут интегрированы три новых графических процессора Mali - Mali-G710, Mali-G510 и Mali-G310.

ARM называет эти чипы «total compute». Это объединение всех трёх ядер Cortex и графического процессора Mali. Все они являются первыми в поколении ARM v9, о котором было рассказано в марте. Новый Cortex-A710 представляет собой тогда же анонсированный чип Matterhorn.

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Руководители ARM заявили, что партнёры могут начать производство этих чипов к концу нынешнего года, хотя продукты скорее всего появятся на прилавках уже в 2022 году. «ARM даёт возможность делать что вы хотите, когда хотите, и всё это без каких-либо компромиссов в отношении производительности, времени автономной работы и безопасности. Это позволяет разработчикам устройств вводить новые форм-факторы и выходить на новые рынки».

Система на чипе внутри смартфона или компьютера состоит из нескольких работающих вместе ядер центрального процессора. Есть тяжёлое «производительное» ядро Cortex-X2; три или около того «больших» ядра, сбалансированных по производительности и эффективности, это Cortex-A710; и около четырёх энергоэффективных «маленьких» ядер, Cortex-A510. Графику обрабатывает процессор Mali.

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Одним из преимуществ архитектуры ARM является то, что менее интенсивные задачи перенаправляются на более эффективные и маломощные «маленькие» ядра. Из-за этого оценить совокупную производительность непросто. По подсчётам ARM, в игровых устройствах ARM v9 и графические процессоры Mali обеспечат улучшение производительности на 33%, повышение производительности графики на 20% и повышение энергоэффективности на 15% по сравнению с предыдущим поколением.

ПК будут в основном работать на новом ядре Cortex-X2. Обещан прирост производительности на 16% по сравнению с Cortex-X1. Cortex-A710 станет на 10% быстрее по сравнению с Cortex-A78, энергоэффективность вырастет на 30%. Cortex-A510 стал первым новым «маленьким» ядром за четыре года. Прирост производительности по сравнению с Cortex-A55 равен 35%. Это значит, что его скорость работы будет на уровне предыдущего «большого» ядра.

Неизвестно, получат ли новые процессоры виртуализированные контейнеры Realms или функции аппаратной трассировки лучей, о которых ARM говорила в конце марта. Для безопасности будет поддерживаться тегирование памяти - метод, который ARM разработала совместно с Google для защиты памяти телефона.

Процессоры Mali также получили улучшения производительности. Флагман Mali-G710 станет быстрее на 20%, настолько же уменьшится энергопотребление, производительность машинного обучения выросла на 35%. Mali-G510 удваивает производительность по сравнению с предыдущим Mali-G57.

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Процессоры Cortex и графические процессоры Mali достаточно разделены, чтобы разработчики ноутбуков могли задействовать Cortex и сторонний графический процессор, вроде Nvidia GeForce.

Всё это объединяют между собой CoreLink CI-700 и CoreLink NI-700. Первый представляет собой согласованное межсоединение, которое связывает воедино все высокопроизводительные компоненты чипа, такие как центральные и графические процессоры. NI-700 связывает всё остальное, включая периферийные устройства.


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