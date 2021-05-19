Браузер Google Chrome поможет менять скомпрометированные пароли
Компания Google занялась расширением механизма защиты при помощи паролей в браузере Chrome. На конференции Google I/O было сказано, чтобы браузере появится новая функция, которая поможет менять пароли на сайтах с поддержкой этой функции.
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Она войдёт в состав встроенного менеджера паролей Chrome. Он уже умеет предупреждать пользователей о компрометации учётных данных после взлома различных сайтов и сервисов. После этого пользователь может поменять пароль при помощи ассистента Google. Ассистент предлагает перейти на соответствующий сайт и позволяет легко изменить пароль.
Google использует Duplex, версию технологии резервирования на основе искусственного интеллекта, который обеспечивает автоматическую смену пароля. Ассистент начал использовать Duplex в вебе в 2019 году. Он позволяет переходить на разные веб-страницы и с них, частично автоматизируя процесс поиска и покупки билетов в кино и т.п. Это означает, что большая часть прокручивания, нажатия и заполнения форм, которые происходят при изменении пароля, будут автоматизированы.
Автоматическая смена паролей будет впервые реализована в США в Chrome на Android для тех, кто использует веб-браузер для хранения своих паролей. Он будет доступен пользователям в других странах и на других сайтах в ближайшие месяцы.
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