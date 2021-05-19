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Qualcomm представила процессор среднего уровня Snapdragon 778G

Он поддерживает глобальные частоты 5G, тройные камеры и повышает графическую производительность на 40%
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Компания Qualcomm во вторник анонсировала систему на чипе Snapdragon 778 с поддержкой стандарта связи 5G. Этот чип должен войти в состав смартфонов средней ценовой категории. Он представляет собой слегка урезанную версию запущенного несколько месяцев назад Snapdragon 780G 5G. При этом разработчики обещают прирост графической производительности на 40%. Процессор обработки изображений Spectra 570L позволяет устанавливать три камеры, поддерживаются диапазоны 5G mmWave и до 6 ГГц, есть несколько функций для мобильных игр.

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Чип производится на техпроцессе 6 нм и должен дебютировать в составе смартфона Honor 50. Используются вычислительные ядра Kryo 670 с номинальной тактовой частотой 2,4 ГГц. Модем Snapdragon X53 поддерживает 5G, а также глобальный multi-SIM 5G. Qualcomm пока не называет партнёров, но в ближайшие дни информации о них должно стать больше.

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Для обработки изображений применяется тройной 14-битный ISP Spectra 570L, который позволяет одновременно снимать фото 22 Мп с трёх камер. Кроме того, он поддерживает режим последовательной съёмки на скорости 120 кадров/с с разрешением 8 Мп или 90 кадров/с на разрешении 12 Мп. Поддерживается съёмка видео HDR10+. Есть стандарты беспроводной связи Bluetooth 5.2 и новый Wi-Fi 6E.

В плане звука предлагается Snapdragon Sound. Максимальное разрешение экранов составляет FHD+ с частотой обновления до 144 Гц с 10-битным выходом HDR10+. Поддерживается усовершенствованный сканер отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Max, впервые представленный в смартфоне Sharp Aquos R6. За быструю подзарядку отвечает проприетарный стандарт Quick Charge 5.0, тогда как на более производительном чипе Snapdragon 780G применяется только версия Quick Charge 4+.

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