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В понедельник компания Intel представила очередную версию своей памяти Optane для использования в ноутбуках. Она получила название Optane Memory H20 с SSD. Как видно из этого названия, здесь сочетаются технологии Intel Optane Memory и традиционный твердотельный накопитель на QLC. Это позволяет получить высокую ёмкость и скорость обработки данных в компактном корпусе.

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Optane представляет собой собственную технологию Intel для повышения производительности приложений, особенно если они запускаются на медленных устройствах хранения. По скорости данная технология находится между обычными твердотельными накопителями и оперативной памятью. Карты Optane обычно предлагаются в формате M.2, объём у них небольшой, около 16 Гб и 32 Гб. В результате обычно приходится задействовать два слота M.2 на компьютере.

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Память Optane H20 с твердотельным накопителем содержит на одной карте M.2 2280 как чип памяти Optane, так и флеш-память NAND. Это позволяет получить преимущества Optane и большую ёмкость типичного твердотельного накопителя, используя один слот M.2.

Устройство поставляется с 32 Гб памяти Intel Optane и 512 Гб или 1 Тб QLC SSD 3D NAND и обещает скорости чтения и записи до 3300 Мб/с и 2100 Мб/с соответственно. Применяется не самый современный интерфейс PCIe 3.0, поэтому максимальные скорости могли бы быть и выше. Обещана задержка в среднем 6,75 мкс для чтения и 12 мкс для записи. Что касается надёжности, Intel обещает в среднем 1,6 млн часов наработки на отказ, до 185 Тб записанных данных для модели на 512 Гб и до 370 Тб для версии 1 Тб.

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К сожалению, можно не идти в магазин в поисках этого хранилища. Intel будет распространять его среди OEM-производителей для использования в ноутбуках, моноблоках и мини-ПК с 20 июня. Именно на этих устройствах экономия места обычно наиболее актуальна для создания более тонких и лёгких конструкций.



