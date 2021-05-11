Microsoft убрала из Windows 10 проблемный драйвер AMD
Недавно некоторые пользователи сообщили о появлении синего экрана смерти после обновления системы Windows 10. В Microsoft установили, что случайно был загружен пакет обновлений с неисправным драйвером. Речь идёт о AMD SCSI Adapter 9.3.0.221, который затрагивает по большей части компьютеры на материнских платах AMD X570. Во избежание дальнейших проблем драйвер был удалён.
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Когда этот драйвер появился в программе предварительного тестирования Windows Insider, у участников программы возникли проблемы с загрузкой компьютеров. В итоге было установлено, что драйвер нужен только для определённых систем под управлением Windows 10 2004 и 20H2. В реальности он попал и на другие версии, поскольку применялся общий идентификатор аппаратного обеспечения.
На пострадавших компьютерах пользователи увидели код ошибки «INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE», после чего стартовал цикл перезагрузок. После нескольких перезагрузок Windows самостоятельно откатывает установленные обновления, но не у всех. Некоторым пользователям повезло меньше и им приходилось исправлять ситуацию вручную.
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Если у пользователя в центре обновления этот драйвер найден, но ещё не установлен, не следует устанавливать его. Если установка произведена, но компьютер ещё не был перезагружен, можно выполнить откат. Для этого в Диспетчере устройств нужно открыть раздел «Контроллеры запоминающих устройств» на вкладке «Драйвер» и нажать на кнопку отката.
Если же компьютер уже вошёл в цикл перезагрузок, можно войти в меню параметров загрузки Windows и попробовать произвести восстановление при загрузке или восстановление системы.
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