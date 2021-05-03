Новая технология может радикально улучшить батареи смартфонов
Производители смартфонов в последние годы увеличивают ёмкость батарей и сейчас распространённым значением является 5000 мАч. Несколько лет назад это казалось бы большой ёмкостью, но сейчас аппараты по большей частью обладают большими экранами, которым нужно много энергии. Впрочем, независимо от ёмкости все батареи со временем деградируют. Улучшения в плане программного обеспечения позволяют замедлить процесс деградации, останавливая подзарядку при приближении к 100%.
реклама
Примерно за год активного применения батареи она теряет 5%-10% ёмкости. В результате встаёт вопрос, как в течение хотя бы трёх лет сохранить батарею в таком состоянии, чтобы не пришлось покупать новый смартфон.
Решение могло быть найдено в Японском передовом институте науки и технологий (JAIST). Новый материал замедляет процесс деградации батареи, в результате чего сохраняется 95% первоначальной ёмкости на протяжении первых пяти лет и даже больше. В таком случае не придётся менять в остальном качественный аппарат только из-за батареи.
Материал называется бис-имино-аценафтенехинон-парафенилен. 95% ёмкости с этим материалом сохраняются даже после 1700 циклов перезарядки батареи. Это сложное название скрывает в своей основе всё тот же графит.
реклама
Если дольше сохранять смартфоны и аккумуляторы электромобилей, это не только сэкономит деньги потребителей, но и снизит нагрузку на окружающую среду. Более долговечные аккумуляторы не помешают и во многих других устройствах.
Как обычно, остаётся лишь ждать того момента, когда данная технология появится в потребительских устройствах. Подобных новостей о продвинутых батареях в последние годы было немало, но ни одна разработка до сих пор не была реализована.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила