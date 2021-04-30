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Министерство юстиции США сообщило, что арестовало гражданина России и Швеции, который якобы возглавлял давно существующий сайт по отмыванию криптовалюты. Роман Стерлингов управлял «миксером» криптовалюты Bitcoin Fog. Он нужен для сокрытия источника криптовалюты при помощи смешивания денежных средств разных пользователей.

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Следователи утверждают, что Bitcoin Fog известен как средство отмывания преступных денег и сокрытия незаконных доходов». За 10 лет Bitcoin Fog переместил более 1,2 млн биткоинов, что равнозначно сумме в $335 млн.

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Bitcoin Fog с момента своего создания получил достаточную популярность в блогах о криптовалюте и новостных сайтах, причем некоторые рекомендуют его как лучший вариант для сокрытия происхождения биткоинов. Блокчейн отслеживает транзакции с биткоинами, в результате чего сервисы вроде Bitcoin Fog востребованы дельцами с чёрного рынка.

«Основная часть криптовалюты поступала из даркнета и была связана с наркотиками, мошенничеством и преследованиями, а также кражей персональных данных», заявили в Министерстве юстиции.

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Крупнейшими отправителями биткоинов через Bitcoin Fog были «рынки даркнета, такие как Agora, Silk Road 2.0, Silk Road, Evolution и AlphaBay, которые в основном торговали наркотиками и другими незаконными товарами».

Судя по транзакционной активности Bitcoin Fog, Стерлингов получил $8 млн комиссионных за отмывание биткоинов. Текущая стоимость кластера Bitcoin Fog (большой базы данных транзакций) составляет около $70 млн.

Стерлингов обвиняется в отмывании денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и переводе денег без лицензии в округе Колумбия.



