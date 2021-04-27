Началось промышленное производство процессоров Apple M2
В конце прошлого года компания Apple представила свой первый процессор на архитектуре ARM для компьютеров Mac. Он получил название Apple M1. Сейчас он входит в состав последних поколений MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, iMac, iPad Pro.
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Разработчик не собирается почивать на лаврах и готовит процессоры второго поколения. Издание Nikkei Asia сообщает, что промышленное производство уже стартовало.
Поставки могут начаться в июле, а ноутбуки Macbook на новых процессорах появятся во второй половине года. После этого чипы могут войти в состав других компьютеров Mac и прочих устройств Apple.
Производителем снова будет тайваньская компания TSMC. Она будет применять техпроцесс 5 нм N5P. Поскольку это система на чипе, здесь будут располагаться центральные и графический процессор, а также блок обработки алгоритмов искусственного интеллекта.
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Таким образом, компания продолжает отказ от процессоров Intel в пользу архитектуры ARM. Пока большинство компьютеров, вроде iMac и iMac Pro и Mac Pro, по-прежнему работают на чипах Intel. На полный переход на собственные процессоры Apple собирается потратить два года.
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