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Популярное приложение видеоконференций Zoom предлагает воспользоваться новыми уведомлениями. Они созданы для прояснения того, какую вашу информацию могут просматривать и сохранять другие пользователи при помощи различных функций приложения. Уведомления будут показываться в чате, транскрипциях, опросах, вопросах и ответах.

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Хотя уведомления не защитят от всех оплошностей, они принесут неоценимую пользу людям, которые используют Zoom в работе и могут не знать всех его возможностей. Например, такие уведомления гарантируют, что пользователи случайно не оставят доступных всем непрофессиональных комментариев.

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Помимо уведомлений о собственных функциях приложения, Zoom будет показывать уведомления, когда организатор или другие участники встречи используют стороннее приложение во время общения. Это позволит участникам узнать, что их данные могут сохраняться у посторонних. Если они не согласны на это, встреча может быть завершена.

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Zoom говорит об этих функциях как о части очередного обновления. Для его установки нужно нажать на изображение профиля в правом верхнем углу и проверить наличие обновлений. Должно появиться окно, где говорится, используется ли последняя версия Zoom.