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Много информации уже было представлено относительно очередного гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3. Только его процессор остаётся полной тайной. Многие предполагали, что он будет работать просто на наиболее производительном на данный момент Snapdragon 888. На самом деле покупателей вполне может ждать сюрприз.

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Известный инсайдер Ice Universe утверждает, что процессор Galaxy Z Fold 3 является совершенно секретным. Это должно значить, что речь идёт не о Snapdragon 888 и Exynos 2100, которые уже вовсю применяются в европейских и ближневосточных вариантах Galaxy S21.

В таком случае не исключено, что Fold 3 будет работать на новом чипе Exynos с графическим процессором AMD. Во время презентации Exynos 2100 президент подразделения Samsung System LSI Business Иньюп Канг сказал, что «следующий флагманский продукт» будет поставляться с графическим процессором AMD. Неясно, имел ли он в виду следующий чип премиум-класса или следующий смартфон верхней ценовой категории.

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Ожидается, что Samsung представит новый графический процессор в июне. Прежде была неофициальная информация, что до выпуска чипа с графикой AMD ещё пройдёт какое-то время. Тем не менее, кастомный графический процессор ранее ожидался в 2022 году. Возможно, Samsung работает с опережением графика и может выпустить чип Exynos на графикой AMD раньше ожидавшегося. Внутри компании чип известен под названием Exynos 9925.

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Процессор Exynos 2100 демонстрирует работу на уровне Snapdragon 888 благодаря внесённым Samsung изменениям. Правда, графический процессор Adreno от Qualcomm по-прежнему имеет преимущество. Утечка результатов тестов предполагает, что графический процессор AMD для Samsung будет более достойным конкурентом Adreno и даже Apple Bionic.

Впрочем, всё может быть более прозаично. Не исключено, что Galaxy Z Fold 3 будет работать на новой версии Snapdragon 888.

Ожидается, что будущий гибкий флагман Samsung будет иметь дисплей и батарею немного меньшего размера, чем Fold 2. Характеристики камеры неизвестны.

По слухам, устройство поддерживает стилус S Pen, но может не иметь специального слота для него. Утечки также говорят, что у него будет селфи-камера под панелью. Анонс ожидается в июле вместе с Z Flip 3 и Galaxy S21 FE.