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Исследователи из Университета Цинхуа и Китайской академии наук заявили, что добыча криптовалют в Китае может подорвать обещание страны достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и добиться углеродной нейтральности к 2060 году. В исследовании, опубликованном во вторник в Nature Communications, говорится, что около 40% биткоин-ферм Китая работают на угле и к 2024 году произведут 130,5 млн метрических тонн выбросов углекислого газа.

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«Изучая потоки выбросов при добыче биткоинов в Китае при помощи имитационного моделирования, мы обнаруживаем, что без каких-либо политических вмешательств годовое потребление энергии майнерами в Китае достигнет пика в 2024 году на уровне 296,59 Тв*ч и объём выбросов углекислого газа составит 130,5 млн метрических тонн».

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Биткоин, чей курс вырос в пять раз только за последний год, превзошёл порог в $50000 в феврале и достиг рекордной отметки в $61000 в марте. Это крупнейшая из 6600 отслеживаемых CoinGecko криптовалют. На долю биткоина приходится более 50% всей рыночной капитализации криптовалюты в $2 трлн.

В исследовании утверждается, что с 1 января 2016 года по 10 июня 2018 года только от добычи биткоинов было произведено до 13 млн метрических тонн выбросов углекислого газа. По состоянию на апрель 2020 года только на Китай приходилось 78,89% глобальных операций с блокчейном. Если эта тенденция сохранится, объём выбросов превысит общий годовой объём выбросов парниковых газов Катара и Чехии.

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В связи с низкими тарифами на электроэнергию в стране и ростом числа добывающих криптовалюту компаний майнинг распространится ещё шире. Исследование Кембриджского центра альтернативных финансов за август прошлого года показало, что связанное с биткоинами потребление энергии достигло в прошлом году рекордного уровня. Вся мировая индустрия майнинга расходует энергию, которую вырабатывают семь атомных электростанций (или 21,8 млн солнечных панелей).

Исследование показывает, что одного введения налогов на выбросы углекислого газа недостаточно для уменьшения выбросов. Вместо этого китайское правительство должно сосредоточиться на переводе отрасли на возобновляемые источники энергии.