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Прошло меньше года с тех пор, как Google впервые сообщила о разработке процессоров для своих мобильных устройств Pixel с кодовым названием Whitechapel. Они должны прийти на смену Qualcomm Snapdragon, которые сейчас наиболее востребованы на смартфонах под управлением Android. Тогда говорилось, что чипы будут готовы не раньше нынешнего года. Кажется, всё идёт по плану.

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Сайт 9to5Google пишет со ссылкой на внутренние документы Google, что аппараты Pixel нынешней осени будут работать на процессоре Whitechapel. В документах упоминается Whitechapel и ещё одно кодовое имя Slider, которое 9to5Google считает общей платформой для чипа Whitechapel первого поколения.

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Изучив другие документы, в которых упоминается кодовое имя Slider, можно найти связь с Samsung. Это ожидаемо, поскольку ещё в прошлом году говорилось, что южнокорейский производитель будет помогать Google разрабатывать процессор. У Samsung есть собственная линейка мобильных чипов Exynos, на которую есть ссылки в материалах Google. Это наводит на мысль, что у этих процессоров могут быть сходства и общие программные компоненты.

Slider также упоминается в связи с двумя другими кодовыми именами - Raven и Oriole. Они могут относиться к будущим смартфонам Pixel 6 и Pixel 5a.

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В прошлом году флагманскому Snapdragon 865 нужен был отдельный модем 5G. Это привело к увеличению себестоимости производства и розничных цен смартфонов. Google тогда решила использовать в Pixel 5 модель Snapdragon 765. Цена стала ниже, но уменьшилась и производительность. Компания не хочет повторения подобных проблем и собирается избавиться от зависимости от Qualcomm.