Разработчики ещё не выпустила долгожданный патч 1.2 для игры Cyberpunk 2077, потому планы относительно расширений неизвестны и подавно. Теперь в очередной утечке говорится, что в разработке может быть до 10 бесплатных DLC и несколько платных расширений.

По информации от пользователя Reddit PricklyAssassin, магазин Epic повысил на своём сервере место для игры с 100 Гб до 500 Гб. Нетрудно предположить, что это может означать появление дополнительного контента.

Пользователь Reddit также объяснил некоторые технические детали сбора этой информации и рассказал, что впервые предполагаемый список DLC Cyberpunk 2077 был обнаружен в феврале. Источник отметил, что в списке тогда было 18 бесплатных DLC, но теперь это количество уменьшилось до 10.

Были опубликованы скриншоты, которые могут содержать названия бесплатных расширений. Они могут называться Ripperdocs Expansion, Body Shops Expansion, Fashion Forward Expansion, Gangs of Night City, Body of Chrome, Rides of the Dark Future, The Relic, Neck Deep, Night City Expansion и одно пока без имени.

Напротив этих расширений стоит цена $0,00, то есть они бесплатные. Пользователь Reddit добавил, что на сервере Epic Games Store найдено три платных DLC.

Два бесплатных DLC имеют те же названия, что и два выпущенных на официальном канале Cyberpunk 2077 перед релизом игры в декабре прошлого года промо-ролика. Это наводит на мысль, что данные расширения планировалось запустить вместе с основной игрой.

CD Projekt Red подтвердила, что у неё запланированы DLC для Cyberpunk 2077. Подробности и даты появления неизвестны. Пока разработчику необходимо исправить множество ошибок и улучшить игровой процесс, прежде чем представлять новый контент.

Поклонники ожидают выхода патча 1.2, обещанного во второй половине марта. CD Projekt Red представила тизер изменений и новых функций, которые появятся в обновлении. Пока дата релиза не объявлена, что вызывает опасения, что он может быть снова отложен.