Microsoft признаёт проблему в работе кнопок новых контроллеров Xbox и обещает исправиться
В последнее время много говорится о проблемах с дрифтом на контроллерах PlayStation 5 DualSense. Кажется, что Sony является не единственным производителем с проблемными контроллерами. На новом беспроводном контроллере Xbox от Microsoft дрифта нет, зато иногда не регистрируются нажатия кнопок. Данная проблема бывает как на консолях Xbox, так и на ПК. Microsoft признаёт это и работает над решением.
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Дрифт уже много лет является проблемой контроллеров. Самый известный случай относится к JoyCons от Nintendo. Такая проблема есть и на контроллерах прошлого поколения Microsoft Xbox One, включая контроллер Elite за $180.
В прошлом месяце появились сообщения о дрифте некоторых контролёров PS5 DualSense. Дошло до того, что Sony получила коллективный иск по данному вопросу. Nintendo и Microsoft также сталкиваются с групповыми исками из-за своих контроллеров.
Сообщается, что новый беспроводной контроллер Xbox для консолей Xbox Series X/S иногда не регистрирует нажатие кнопок. Некоторые пользователи жалуются на работоспособность кнопки Y. Это может быть большой проблемой для тех, кто часто играет в FIFA. Чуть реже не реагируют на нажатия кнопки A и X.
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Microsoft заявила, что знает о проблеме и работает над её решением. Неизвестно, когда это решение будет найдено и каким оно будет. «В Microsoft мы тщательно тестируем все наши продукты и стремимся предоставить клиентам обширные игровые возможности. Мы знаем, что некоторые пользователи сталкиваются с проблемным функционированием кнопок на новых беспроводных контроллерах Xbox и активно работаем над исправлением ситуации. Для решения проблемы мы рекомендуем клиентам обращаться в службу поддержки Xbox за помощью».
Недавний анализ контроллера DualSense показал, что частично проблема заключается в применении компонентов с низкой износостойкостью. Делается это с целью экономии», пишут специалисты iFixit.
Проблема есть не на всех новых беспроводных контроллерах Xbox. Тем не менее, при цене $60 вряд ли кому-то понравится получить проблемное устройство и вряд ли его утешит, что он один из немногих пострадавших.
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