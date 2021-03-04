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Самый популярный в мире мессенджер WhatsApp в последнее время сильно ругают из-за обновлённой политики конфиденциальности. В рамках этой политики можно делиться пользовательскими данными с Facebook. Несмотря на приближение крайнего срока 15 мая, когда нужно будет обязательно принять эту политику, компания работает над функцией усиления конфиденциальности. WhatsApp тестирует функцию самоликвидации фотографий спустя определённый промежуток времени.

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Сайт WABetaInfo поделился скриншотами разрабатываемой функции, которая будет удалять фотографии из чата. В трекере обновлений WhatsApp отмечается, что эти самоуничтожающиеся фотографии нельзя импортировать или скопировать из чата. При этом кажется, что ничего не мешает вашему собеседнику сделать снимок экрана до того, как фотография исчезнет.

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Один из скриншотов предполагает, что если пользователи выйдут из чата, в котором была опубликована самоуничтожающаяся фотография, они не увидят её при возвращении в чат. Слева от текстового поля появляется счётчик. Пока нет данных, какова продолжительность существования фотографий в чатах.

В WhatsApp уже есть аналогичная функция для самоликвидации текста, но переписка удаляется только через 7 дней. Для тех пор собеседники могут видеть весь присланный вами текст и мультимедиа, сохранять их на своём аппарате и делать снимки экрана.

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Неизвестно, когда новая возможность станет доступной в финальном варианте приложения. Мессенджер Telegram предлагает аналогичную функцию самоуничтожения фотографий и видео с 2017 года. Кроме того, там есть функция обнаружения скриншотов. Она уведомляет пользователя, когда его собеседник пытается сделать снимок экрана.