Samsung разрабатывает смарт-часы на платформе Wear OS
В прошлом месяце один из аналитиков рассказал, что компания Samsung занимается разработкой смарт-часов, который вместо своей операционной системы Tizen будут работать на Google Wear OS. Теперь появились новые подтверждения этому.
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Разработчик с XDA под ником ivan_meler проанализировал очередную версию исходного кода ядра процессора Exynos в Galaxy S20 и обнаружил ссылки на устройство под названием «merlot» в драйвере Wi-Fi. Это название мало что говорит, но одна из ссылок на merlot появляется рядом с надписью «Wear OS». Таким образом, можно сделать вывод, что устройство Merlot - это умные часы, работающие на системе Wear OS.
Больше никакой информации о часах из исходного кода подчерпнуть невозможно. За исключением того, что имя merlot также связано с чипом Bluetooth и Wi-Fi Broadcom BCM43013.
Несмотря на скудную информацию, это первое серьёзное свидетельство того, что Samsung работает над смарт-часами на Wear OS. Это необязательно означает, что Samsung перестанет выпускать смарт-часы на своей операционной системе Tizen. Ничего не мешает Samsung выпустить разновидность ранее выпущенных часов Tizen на Wear OS, чтобы дать покупателям больше выбора. Остаётся ждать новых новостей и утечек по этому вопросу, которые могут прояснить намерения Samsung.
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У системы Wear OS на часах есть преимущество по сравнению с Tizen. В частности, это более тесная интеграция со смартфоном и большее количество сторонних приложений. При этом Google явно игнорирует собственную Wear OS. Голосовая активация «Ok, Google» не работает уже несколько месяцев. Отсутствует клиент YouTube Music после того, как Google закрыла Play Music. При этом Google выпустила YouTube Music на конкурирующих Apple Watch. Из этого можно понять, что компания не слишком старается развивать собственную платформу смарт-часов.
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