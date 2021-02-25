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Утечка информации о смартфоне Google Pixel 5a показывает знакомый дизайн и функциональность

Сюрпризов со знаками плюс и минус пока не наблюдается
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Смартфон Pixel 5a может оказаться повторением модели Pixel 4a 5G. Если он не станет дороже, для целевой аудитории это не должно быть проблемой. В первую очередь покупатели этих аппаратов хотят получить продвинутые камеры в средней ценовой категории и длительную программную поддержку.

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Начало продаж Pixel 5a ожидается в нынешнем году, но более конкретная дата пока неизвестна. В Google решили не чинить то, что не сломано, поэтому изменений в Pixel 5a не особо много.

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Прошлогодний Pixel 4a больше отличался от своего предшественника. Это был аналог Pixel 4 с более медленным и энергоэкономичным процессором и ценой $350. В отличие от более дорогого Pixel 5 там был разъём для наушников. Более крупный вариант с поддержкой 5G и увеличенным экраном стоил $500, что считается невысокой ценой в эпоху смартфонов за $1000.

Инсайдер с ником OnLeaks заполучил в своё распоряжение изображения Pixel 5a. Оказалось, что внешне он почти идентичен Pixel 4a. По размеру он больше напоминает более крупный Pixel 4a 5G с экраном 6,2 дюйма против 5,8 дюйма на Pixel 4a. Тонкие рамки и чуть более широкая рамка внизу остались неизменными, но теперь экран плоский без изгибов по краям.

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Задняя сторона по-прежнему пластиковая и со сканером отпечатков пальцев. Похоже, будет только чёрный цвет. Аппарат станет чуть более длинным, узким и толстым, его размеры 156 х 73,2 х 8,8 мм, 9,4 мм в районе выступа камеры.

Про внутренние компоненты пока можно только гадать. Они могут напоминать Pixel 5, за исключением процессора, которым может быть Snapdragon 732G. Это разогнанная версия Snapdragon 730G из Pixel 4a. В модуле камер дополнительная сверхширокоугольная камера. Быть может, её разрешение 16 Мп, как у камеры Pixel 4a 5G и Pixel 5.

В общем, Google вносит минимум изменений, что снижает вероятность ошибки.

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