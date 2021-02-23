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Компания Samsung во вторник представила свой очередной сенсор ISOCELL, на этот раз модель ISOCELL GN2. Разрешение у него 50 Мп, размер пикселей 1,4 мкм, есть ряд новых технологий. Среди них можно назвать Dual Pixel Pro, ступенчатый HDR, Smart ISO Pro. Это второе поколение данного сенсора после дебюта в прошлом году.

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Размер сенсора составляет 1/1,12 дюйма. Поддерживается технология связывания пикселей для улучшения качества съёмки при слабом освещении. В таком случае размер пикселей составляет 2,8 мкм и появляется возможность собирать больше света для повышения детализации в темноте. Можно снимать на разрешении 100 Мп при помощи технологии, где цветные пиксели меняют порядок расположения при помощи алгоритма повторной мозаики.

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Это первый сенсор Samsung с поддержкой технологии Dual Pixel Pro. Это означает использование 100 млн. агентов определения фазы для получения сверхбыстрого автофокуса. Предлагается фокусировка по всем направлениям, поскольку пиксели разделяются не только горизонтально, но и вертикально. Это помогает фокусироваться и при слабом освещении.





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Другой заметной новинкой сенсора является Smart ISO Pro. Применяется решение с двойным усилением преобразования внутри сцены (iDCG). Берутся максимальные и минимальные значения ISO для мгновенного создания фотографий с широким динамическим диапазоном и минимальным количеством артефактов движения. Поддерживается запись видео 1080p на скорости 480 fps и 4K 120 fps.

Промышленное производство сенсора уже началось, но когда он появится в смартфонах, пока неизвестно.