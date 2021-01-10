Каждую модель iPhone 12 купят больше людей, чем Galaxy S21 в сумме
Многочисленные отчёты содержат оптимистическую информацию относительно продаж линейки смартфонов Apple iPhone 12. Во второй половине нынешнего года ожидается увеличение объёма производства iPhone на 30%. Различная статистика утверждает, что Apple может побить собственный предыдущий рекорд по объёму поставок. Пока рекордсменами являются iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Главный конкурент в лице компании Samsung не собирается сдаваться без боя и постарается дать адекватный ответ.
реклама
Южнокорейский производитель 14 января планирует анонсировать линейку смартфонов Galaxy S21. Вскоре после этого начнут принимать предварительные заказы. Один из аналитиков считает, что вся эта линейка не будет продаваться так же хорошо, как любая отдельная модель серии iPhone 12.
Росс Янг имеет 25-летний опыт работы в производстве дисплеев. Именно он высказал такое мнение об объёмах продаж iPhone и Galaxy. Предположительно, даже iPhone 12 mini, который из четвёрки iPhone продаётся хуже всех, купят больше людей, чем все аппараты Galaxy S21 вместе взятые.
В основе успеха iPhone 12 лежат продажи версии 6,1 дюйма. Она была самым продаваемым смартфоном с поддержкой 5G в октябре. Samsung постарается убедить покупателей, что её смартфоны лучше. В частности, у неё будет программа обмена на iPhone 12 Mini на модель Galaxy S21 стоимостью $700.
реклама
Сделавшие предварительные заказы смартфона Samsung могут получить бесплатные Galaxy Buds Pro и Smart Tags. Таким образом, Samsung прикладывает все усилия, чтобы заманить потенциальных покупателей. Получится это или нет, мы узнаем в ближайшие месяцы.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила