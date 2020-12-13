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Статья в журнале Forbes рассказала о том, что израильская компания Bsightful использует мобильную рекламу не по назначению. Применяя информацию о пользователях от разработчиков приложений, компания может легко определить местоположение мобильных устройств этих пользователей. Затем информация продаётся всем желающим.

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Bsightful является весьма закрытой компанией. Даже журналисты Forbes смогли получить о ней минимум информации. Зато статья показывает, как легко добыть информацию о местоположении через мобильную рекламу.

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Если вы рекламодатель и хотите купить рекламное место в мобильном приложении, нужно убедиться, что пользователи приложения потенциально купят рекламируемый продукт. Например, если продаётся шампунь для бороды, нет смысла рекламировать его в приложении женской моды.

Чтобы помочь рекламодателям найти нужную аудиторию, существуют платформы Demand Side Platforms (DSP). С их помощью разработчики приложений загружают пользовательские данные и рекламодатели на их основе решают, где лучше размещать рекламу.

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Bsightful создаёт оболочку DSP с целью сбора пользовательских данных из приложений разработчиков. Дальше эта информация может продаваться правительствам, правоохранительным органам, любым другим организациям.

Хотя собранная информация не такая точная, как прямой сбор данных о местоположении, она достаточно точная. В лучшем случае местоположение определяется с точностью до одного метра, зная номер телефона. Таким образом, нежелающие стать объектом слежки получили ещё один повод установить блокировщик рекламы.