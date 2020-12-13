Реклама на смартфоне может определить его местоположение с точностью до метра
Статья в журнале Forbes рассказала о том, что израильская компания Bsightful использует мобильную рекламу не по назначению. Применяя информацию о пользователях от разработчиков приложений, компания может легко определить местоположение мобильных устройств этих пользователей. Затем информация продаётся всем желающим.
реклама
Bsightful является весьма закрытой компанией. Даже журналисты Forbes смогли получить о ней минимум информации. Зато статья показывает, как легко добыть информацию о местоположении через мобильную рекламу.
Если вы рекламодатель и хотите купить рекламное место в мобильном приложении, нужно убедиться, что пользователи приложения потенциально купят рекламируемый продукт. Например, если продаётся шампунь для бороды, нет смысла рекламировать его в приложении женской моды.
Чтобы помочь рекламодателям найти нужную аудиторию, существуют платформы Demand Side Platforms (DSP). С их помощью разработчики приложений загружают пользовательские данные и рекламодатели на их основе решают, где лучше размещать рекламу.
реклама
Bsightful создаёт оболочку DSP с целью сбора пользовательских данных из приложений разработчиков. Дальше эта информация может продаваться правительствам, правоохранительным органам, любым другим организациям.
Хотя собранная информация не такая точная, как прямой сбор данных о местоположении, она достаточно точная. В лучшем случае местоположение определяется с точностью до одного метра, зная номер телефона. Таким образом, нежелающие стать объектом слежки получили ещё один повод установить блокировщик рекламы.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила