Windows 10 получит две новые функции в бета-канале без новой сборки
Microsoft пробует новые способы распространения новой функциональности среди пользователей системы Windows 10. В частности, чтобы не было необходимости устанавливать сборки. Компания только обновила Windows Feature Experience Pack для участников Windows Insider в канале Бета. Версия Windows 10 становится 120.2212.1070.0.
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Как и в случае со сборками и накопительными обновлениями, обновления Windows Experience Feature Pack доступны в центре обновления. Достаточно перейти туда и нажать на кнопку проверки обновлений. Microsoft хочет распространять функции, которые разрабатываются независимо от основной операционной системы.
В данном случае на основе пользовательских отзывов обновлена возможность использовать приложение «Ножницы» (WIN + SHIFT + S) для создания снимка экрана. Он будет вставляться в папки по выбору пользователя в проводнике. Другое новшество относится к работе с сенсорной клавиатурой в портретной ориентации на планшетах и похожих устройствах. Теперь там поддерживается режим разделения клавиатуры.
Пока этот метод распространения обновлений только тестируется, поэтому и применяется лишь в канале Бета. Дальше Microsoft планирует давать такие обновления большему кругу пользователей и они станут частью структуры центра обновления наряду со сборками и накопительными обновлениями.
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