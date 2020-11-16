Среднестатистический пользователь проведёт в смартфоне 9 лет жизни
Интернет-зависимость, компьютерная зависимость и зависимость от мобильных устройств можно считать единой проблемой. Компания WhistleOut провела исследование и посчитала, что в течение жизни люди будут проводить в мобильных устройствах почти 9 лет. В опросе приняли участие тысяча человек. Они рассказали, как часто смотрят в экран смартфона. Участников разделили по трём категориям: родившиеся в 1946-1964 годах бэби-бумеры, поколение X (1965-1980), миллениалы (1981-1996).
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Средняя продолжительность работы со смартфоном в сутки у последней группы составила 3,7 часа. В зависимости от возраста приобретения смартфона (в данном случае 10 лет) и продолжительности жизни люди могут проводить за экрана мобильного устройства 8,74 года. У поколения X продолжительность использования смартфонов составляет 3 часа в день, у беби-бумеров 2,5 часа.
Вырисовывается мрачная статистика, но необязательно всё так плохо. Во-первых, пока ещё никто из получивших смартфон в свои руки в 10 лет не дожил до старости. В данном случае возможна только статистическая экстраполяция. Во-вторых, многое зависит от того, чем именно заниматься в смартфоне. В нём можно бездумно убивать время за играми, а можно учить иностранные языки или ещё что-то полезное.
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