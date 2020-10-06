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Линейка смартфонов Google Pixel в понедельник отметила третий день рождения. В данном случае день рождения действительно грустный праздник, поскольку скоро эти аппараты перестанут получать программные обновления. Согласно расписанию Google, обновления не гарантированы уже после нынешнего месяца.

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Правда, ещё одно обновление Pixel 2 и Pixel 2 XL всё-таки получат. Это будет обновление безопасности за декабрь. В нём будут критически важные исправления из патчей за ноябрь и декабрь.

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Поддержка Pixel 2 оказалась более длительной, чем у его предшественника. Для аппаратов Pixel первого поколения его создатели обещали два года выпуска новых версий Android и ещё год обновлений безопасности. В последующих поколениях смартфонов компания выпускает все обновления в течение трёх лет.

Это всё равно хуже, чем ситуация со смартфонами Apple iPhone. В настоящее время поддерживаются аппараты iPhone 6s пятилетней давности и в будущем году на них будет установлена iOS 15, так что продолжительность поддержки составит не менее 6 лет. В мире Android такими сроками не может похвастаться ни один производитель, хотя сама Google могла бы попытаться. Правда, компания вряд ли считает это экономически выгодным. Обладателей трёхлетних моделей Pixel может быть на порядок меньше, чем пятилетних iPhone.