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Создатели мессенджера WhatsApp уже довольно давно работают над внедрением поддержки множества устройств. Скоро данная функциональность должна стать доступной пользователям по всему миру. Свидетельства этого обнаружили представители сайта WABetaInfo.

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Они нашли упоминания новой функции под названием linked devices, которая даст пользователям возможность отправлять и принимать сообщения с разных устройств. Это могут быть WhatsApp в вебе, приложение WhatsApp и даже Facebook Portal. В результате можно будет переписываться с ноутбука или второго смартфона без необходимости выходить из учётной записи на основном устройстве. Также можно будет продолжать общаться при отсутствии интернета на основном устройстве. В настоящее время есть предел в четыре устройства, между которыми выполняется синхронизация данных.

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Было также обнаружено, что активация новой функции закрывает существующие сессии WhatsApp и заставляет создавать новые. Судя по состоянию этой функции, скоро она появится в бета-версии приложений WhatsApp на Android и iOS. Пока неизвестно, когда она доберется до финального варианта программы. Желающие могут принять участие в бета-тестировании.

Также разработчики хотят дать возможность для авторизации в веб-версии WhatsApp использовать отпечаток пальцев. Это повысить защиту пользовательских данных, особенно в свете поддержки множества устройств одновременно.