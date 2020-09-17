Во втором квартале MediaTek продала почти столько же мобильных процессоров, как и Qualcomm
Рынок производителей процессоров для смартфонов во втором квартале сократился на 26%, сообщается в отчёте Counterpoint Research. С учётом пандемии коронавируса и самоизоляции в большинстве стран мира вряд ли это кого-то удивит.
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Лидировать продолжает компания Qualcomm с долей рынка 29%. Это на 3% ниже по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Проблемы Qualcomm могут быть связаны с проблемами Huawei. Во втором квартале китайский производитель обошёл Samsung и стал первым по поставкам смартфонов. Вот только большинство этих смартфонов Huawei работали на собственных процессорах Kirin, а не Qualcomm.
Huawei находится под санкциями со стороны США и не может пользоваться процессорами местных производителей. Ожидается, что вскоре это приведёт к уменьшению доли рынка смартфонов Huawei.
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Предположительно, всего 3% проданных Huawei во втором квартале смартфонов использовали процессоры Qualcomm. Год назад таких было 12%. Доля рынка процессоров самой Huawei составляет 16%, а у MediaTek 26%.
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Сейчас продажи смартфонов постепенно возвращаются к докризисным уровням. Соответственно растёт производство мобильных процессоров. Проблемы Huawei помогут производителям Qualcomm, MediaTek и Unisoc.
В будущем году поставки смартфонов Huawei могут уменьшиться на 75%. В результате должны вырасти продажи смартфонов OPPO, Vivo, Realme, Xiaomi. Это увеличит спрос на чипы Qualcomm среднего и верхнего ценового сегмента в Китае и Европе, а также чипы MediaTek начального и среднего уровня в России, Среднем Востоке и Африке.
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MediaTek уже сокращает отставание от Qualcomm. Процессоры последней в сегменте флагманов за последние два года стали дороже. Samsung собирается воспользоваться этим и позиционировать чипы Exynos как более доступную по цене альтернативу. Сейчас доля рынка Samsung равна 13%.
Рынок мобильных процессоров в целом в ближайшие три года может вырасти благодаря распространению сетей 5G. Во втором квартале рост поставок процессоров с поддержкой 5G составил 126%. Также новый стандарт связи может увеличить спрос на игровые смартфоны, у которых в этом году рост может составить 1011%.
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