Facebook анонсировала Oculus Quest 2 за $299
В среду во время мероприятия Facebook Connect Марк Цукерберг официально представил беспроводной шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2. По сравнению с оригинальной моделью усовершенствованы почти все аспекты устройства. Выросло разрешение дисплея, увеличилась продолжительность работы, появились новые улучшенные контроллеры и т.д. Всё это предлагается по цене $299.
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Теперь используется экран LCD с разрешением 1830 х 1920 на каждый глаз. В модели первого поколения разрешение составляет 1440 х 1600. Частота обновления в момент релиза будет 72 Гц, но в будущем обновлении этот параметр увеличат до 90 Гц. Для слежения по-прежнему будут применяться четыре камеры на шлеме.
Используется платформа Qualcomm Snapdragon XR2, впервые в устройствах подобного рода. Объём оперативной памяти увеличен до 6 Гб вместо 4 Гб. В базовой модели по цене $299 объём хранилища 64 Гб, за $399 это значение увеличивается до 256 Гб.
Вес устройства на 10% меньше по сравнению с оригинальным. Улучшена оптика и используется новый более удобный ремешок. Контроллеры Touch получили более точное отслеживание и оптимизированный тактильный отклик. Поддержка Link означает возможность подключать шлем к компьютеру с поддержкой виртуальной реальности.
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Релиз состоится 13 октября, предварительные заказы уже принимают. Устройство выходит на замену первому поколению Quest и платформе Rift S, которые снимаются с производства. При этом Facebook продолжит их поддержку.
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