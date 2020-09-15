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Samsung анонсировала четыре сенсора ISOCELL 0,7 мкм для камер смартфонов

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Компания Samsung представила четыре новых сенсора ISOCELL с разрешением до 108 Мп для будущих смартфонов. По сравнению с существующими сенсорами новые стали на 15% меньше и размер пикселей у них 0,7 мкм против 0,8 мкм до сих пор. Высота новых модулей камеры станет на 10% меньше по сравнению с нынешними, а разрешение останется прежним.

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Чтобы повысить светочувствительность и качество фотографий, несмотря на уменьшение размера пикселей, Samsung применяет технологии ISOCELL Plus и Smart-ISO. Первая отвечает за сохранение прежней светочувствительности, а вторая меняет ISO в зависимости от освещения. Новые сенсоры поддерживают ISOCELL 2.0, что обеспечит улучшение светочувствительности отдельных пикселей на 12%.

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В состав новых сенсоров вошёл ISOCELL HM2 108 Мп, который на 15% меньше по сравнению с нынешними 108MP HMX и HM1 во флагманских смартфонов на Android. Здесь более быстрый фазовый автофокус под названием Super PD. ISOCELL GW3 обладает разрешением 64 Мп и предназначается для аппаратов средней ценовой категории, у него есть электронная стабилизация изображения и запись видео до 4K 60fps. Также есть сенсор 48MP GM5 для камер телефото и сверхширокоугольных камер. Он поддерживает замедленную съёмку на скорости до 480 кадров/с с разрешением 1080p. Похожий сенсор ISOCELL GH1 обладает разрешением 43,7 Мп.

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Последним является ISOCELL JD1 с разрешением 32 Мп, размер у него 1/3,14 дюйма. Он предназначается по большей части для передних камер смартфонов.

Промышленное производство сенсоров ISOCELL HM2, GW3, JD1 уже стартовало, образцы GM5 рассылаются производителям смартфонов.

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