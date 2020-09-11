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В четверг компания Microsoft представила предварительную сборку операционной системы Windows 10 под номером 20211. Как обычно, она доступна в канале разработчиков. Изменений на этот раз совсем немного. Из них можно выделить два наиболее значительных.

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В частности, в приложении «Параметры» можно вести поиск приложений по умолчанию для запуска файлов различного типа. Поиск ведётся по расширению файла, протоколам и приложениям.

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Есть изменения для пользователей Linux внутри Windows. Теперь в дистрибутивах можно монтировать физические диски. Это даёт доступ к файловым системам, которые Windows не поддерживает, вроде ext4. Если у вас двойная загрузка Windows и Linux и вы используете для этого разные диски, теперь из Windows можно работать с файлами под Linux.

Как обычно, нет уверенности в том, когда эти изменения появятся в финальном варианте системы Windows 10. Это может произойти нынешней осенью, будущей весной, позже или вообще никогда.