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В очередной раз появляется новость об обнаружении крупной угрозы на мобильной операционной системе Android. Вредоносный код скрывается и ждёт подходящего времени, чтобы вступить в действие. Программу под названием BlackRock обнаружили специалисты из компании ThreatFabric и она выглядит достаточно опасной.

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BlackRock нацеливается на длинный список популярных на Android приложений. Среди них можно назвать PayPal, Gmail, Yahoo Mail, Uber, Netflix, eBay, Amazon, Telegram, WhatsApp, Twitter, Snapchat, Skype, Instagram, Facebook, YouTube, Reddit, TikTok, Tumblr, Pinterest, Tinder, Grindr, даже магазин Google Play Store.

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Наверняка читатели имеют множество этих предложений на своих смартфонах и не могут обойтись без них. Очевидно, что удаление их всех не является вариантом для борьбы с BlackRock. Как обычно, рекомендуется с осторожностью относиться к тому, что вы устанавливаете и откуда.

Сами по себе эти программы не опасны. Зато опасность представляет банковский троян, который нацеливает не только на финансовую информацию. Предположительно, если эти программы установлены из магазина Play Store, пользователям ничего не угрожает. Риск значительно повышается, если устанавливать приложение или обновления для них на сторонних сайтах и магазинах приложений.

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Сложно сказать, что нужно делать, если вирус всё же пробрался на устройство, поскольку он не оставляет следов. Он мешает работать большинству антивирусных приложений и собирает разнообразные данные, от финансовых до логинов и паролей в социальных сетях. Жертвами могут стать пользователи финансовых сервисов в США, Австралии, Канаде и европейских странах.