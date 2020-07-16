Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Mi Smart Band 5
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 впервые был представлен в июне. В среду состоялся международный анонс этого устройства под названием Mi Smart Band 5.
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Новое носимое устройство сохраняет дизайн моделей прошлых поколений и резиновый ремешок. Размер цветного экрана AMOLED вырос с 0,95 дюйма до 1,1 дюйма.
У него есть единственная сенсорная кнопка для взаимодействия с устройством и сенсор сердцебиения на обратной стороне для круглосуточного мониторинга. Сенсор располагается над двумя магнитными контактами для зарядного устройства.
Изменился дизайн зарядного устройства. Он стал более компактным и больше не нужно снимать резиновый ремешок вокруг браслета, чтобы зарядить его. Если Smart Band 4 поставлялся с крупным зарядным устройством в коробке, новая модель получила небольшую магнитную зарядку.
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Поддерживается отслеживание нескольких видов физической активности при помощи GPS, защита от воды даётся на глубине до 50 м. Среди этих видов активности ходьба, катание на велосипеде, йога, плавание и другие. Имеются упражнения с глубоким дыханием, отслеживание менструального цикла, режим дистанционной работы с камерой и более 65 режимов работы экрана.
В китайском варианте есть сенсор для отслеживания насыщенности крови кислородом, но в международном варианте он отсутствует. Также нет поддержки NFC, так что про бесконтактные платежи можно забыть. Ёмкость батареи составляет 125 мАч, чего должно хватить на 14 дней работы.
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Предлагается оранжевый, жёлтый, синий, чёрный, зелёный и сине-зелёный цветовые варианты. Дата релиза не названа, стоимость составит 40 евро.
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