Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Браузер Chrome является наиболее распространённым в мире, хотя может расходовать немало оперативной памяти. Каждая вкладка и расширения запускаются в отдельном процессе. В современных компьютерах памяти достаточно, чтобы справляться с таким поведением. И всё же, невысокая эффективность расхода ресурсов не радует, особенно обладателей ноутбуков.

реклама

Будущие версии браузера Chrome могут лучше обрабатывать фоновые вкладки и сократить расход энергии. В Chrome 86 нашли экспериментальную функцию, которая снизит расход энергии за счёт ограничения частоты пробуждений находящихся в простое процессов.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Сейчас пробуждение срабатывает с интервалом менее чем в 5 секунд для каждой запущенный вкладки. Зачастую это не нужно, если пользователь не занимается активным просмотром страницы. Процессы вроде взаимодействия с рекламой и тому подобных в неактивной вкладке не нужны. В Chrome 86 таймеры JavaScript в неактивных вкладках будут срабатывать только раз в минуту. Веб-сокеты и опросы для получения сообщений не будут затронуты этим изменением.

реклама

Google недавно протестировала альфа-версию браузера с включенной функцией. В фоновом режиме были открыты 36 вкладок на случайных страницах, активной была пустая вкладка. При активации новой функции ноутбук работал на два часа больше. Это означает повышение автономности на 28%.

Для сравнения эксперимент провели в браузере Safari с похожей технологией троттлинга. Здесь эффективность была выше и ноутбук работал 9,3 часа.

реклама

В похожем эксперименте Google запускала в активной вкладке видео с YouTube и отключала настройки энергосбережения и автоматическую регулировку яркости. С выключенным троттлингом ноутбук работал 4,7 часа, с включенным 5,3 часа. Это означает прирост на 36 минут по сравнению с пустой активной вкладкой.

реклама

Если вы открываете значительно меньше вкладок, наверняка преимущество в продолжительности работы будет не таким явно выраженным. Впрочем, многие пользователи постоянно держат открытыми несколько десятков вкладок, чтобы каждый раз не запускать их по-новому.

Пока нет гарантии, что данная функциональность появится в окончательном варианте Chrome 86. Если это произойдёт, то функция появится во всех версиях Chrome.