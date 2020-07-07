Экспериментальная функция браузера Chrome может повысить автономность мобильных устройств на 28%
Браузер Chrome является наиболее распространённым в мире, хотя может расходовать немало оперативной памяти. Каждая вкладка и расширения запускаются в отдельном процессе. В современных компьютерах памяти достаточно, чтобы справляться с таким поведением. И всё же, невысокая эффективность расхода ресурсов не радует, особенно обладателей ноутбуков.
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Будущие версии браузера Chrome могут лучше обрабатывать фоновые вкладки и сократить расход энергии. В Chrome 86 нашли экспериментальную функцию, которая снизит расход энергии за счёт ограничения частоты пробуждений находящихся в простое процессов.
Сейчас пробуждение срабатывает с интервалом менее чем в 5 секунд для каждой запущенный вкладки. Зачастую это не нужно, если пользователь не занимается активным просмотром страницы. Процессы вроде взаимодействия с рекламой и тому подобных в неактивной вкладке не нужны. В Chrome 86 таймеры JavaScript в неактивных вкладках будут срабатывать только раз в минуту. Веб-сокеты и опросы для получения сообщений не будут затронуты этим изменением.
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Google недавно протестировала альфа-версию браузера с включенной функцией. В фоновом режиме были открыты 36 вкладок на случайных страницах, активной была пустая вкладка. При активации новой функции ноутбук работал на два часа больше. Это означает повышение автономности на 28%.
Для сравнения эксперимент провели в браузере Safari с похожей технологией троттлинга. Здесь эффективность была выше и ноутбук работал 9,3 часа.
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В похожем эксперименте Google запускала в активной вкладке видео с YouTube и отключала настройки энергосбережения и автоматическую регулировку яркости. С выключенным троттлингом ноутбук работал 4,7 часа, с включенным 5,3 часа. Это означает прирост на 36 минут по сравнению с пустой активной вкладкой.
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Если вы открываете значительно меньше вкладок, наверняка преимущество в продолжительности работы будет не таким явно выраженным. Впрочем, многие пользователи постоянно держат открытыми несколько десятков вкладок, чтобы каждый раз не запускать их по-новому.
Пока нет гарантии, что данная функциональность появится в окончательном варианте Chrome 86. Если это произойдёт, то функция появится во всех версиях Chrome.
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