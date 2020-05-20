В ближайшие недели Microsoft начнёт обновлять браузер Edge
На этой неделе проходит конференция разработчиков Microsoft Build 2020. Как обычно, ряд новостей связаны с браузером Microsoft Edge. В нем появятся некоторые новые возможности. Кроме того, в ближайшие недели начнётся распространение новой версии на Chromium.
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Его релиз состоялся ещё в январе, но распространение пока идёт медленно. Пользователи сами должны скачать финальный вариант. В феврале браузер начал появляться на компьютерах участников программы Windows Insider в канале Release Preview. Таким образом, несколько последних месяцев продолжалось его тестирование.
рекламаПохоже, что финальный вариант браузера выйдет вместе с обновлением Windows 10 May 2020 Update. Оно уже доступно разработчикам, а позднее в мае начнёт распространяться среди обычных пользователей. Таким образом, браузер придёт через центр обновления Windows, в отличие от обновлений для самого браузера.
Коллекции получат интеграцию с сервисом Pinterest. Напомним, что коллекции позволяют хранить ссылки, тексты, изображения из интернета в группах. Теперь внизу коллекций будут рекомендации контента из Pinterest. Также можно будет экспортировать коллекции в Pinterest.
рекламаПоявится новая возможность поиска на боковой панели, чтобы не открывать новую вкладку. Результаты поиска будут отображаться там же.
рекламаЕсть некоторые связанные с поисковой системой Bing улучшения. В поисковых результатах появится новая страница под названием «Работа». Это ещё одна вкладка с изображениями, магазинами, новостями и т.д. Она отображается, если вы вошли в систему под рабочим аккаунтом. Это позволит выдавать контент в зависимости от организации пользователя.
Также Microsoft выпускает предварительную версию WebView2. Разработчики смогут включать этот интерфейс в свои приложения вместо прежнего EdgeHTML WebView.
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