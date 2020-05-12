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Магазин Google Play Store получил фильтрацию по лучшим и новым приложениям

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Компания Google продолжает развитие своего официального магазина приложений Play Store для Android. В частности, в конце марта она внесла изменения в результаты поисковых запросов. В результатах поиска стали отображаться рейтинг приложений, размер, количество их скачиваний. Теперь Google работает над улучшением поиска за счёт расширения возможностей фильтрации.

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До настоящего момента в поиске приложений в магазине Play Store отображались подсказки в зависимости от поискового запроса. Например, если ввести слово Xiaomi, могли отображаться слова вроде launcher, keyboard, gallery. Теперь, когда ведётся поиск приложения, фильтрация станет более разнообразной. Можно будет выбирать приложения в зависимости от их рейтинга (вроде 4.0+ или 4.5+), выбор редакторов и новые. Всего доступно 4 фильтра. Можно использовать одновременно несколько из них.

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Это обновление происходит на северной стороне Google, поэтому не все обладатели Android-устройств увидят его сразу. Возможность поиска по новым приложениям может помочь начинающим разработчикам распространить свои программы и заработать на них, мотивируя продолжать работу и повышать качество программ.

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wwr222
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И при чем тут проц? Это же убогая контора,которая и Райзены в грязь положит.Ломать-не строить
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Doominheart
10:19
Очень годно. Отличная статья. Спасибо за труд!
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
warmuza
10:19
Посоны, давайте коллективно соберём 10 причин, почему карты АМД лучше, чем НВИДИА. Начинаем: 1. Они дешевле.
Выручка NVIDIA в игровом сегменте в три раза больше, чем у AMD
enzolas
10:18
Они не могут получить мощности компаний производящих чипы. Вот и сдвигают. Для анонса и начала продаж нужно иметь достаточное количество чипов.
Стали известны технические характеристики флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - 7-нм техпроцесс, 5376 графических ядер и производительность в 21 TFLOP
Андрей Илясов
10:18
RDNA2 уже есть, иначе гиганты сони и майкрософт давно бы переметнулись к нвидиа за чипами. Как бы не тупые
Стали известны технические характеристики флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - 7-нм техпроцесс, 5376 графических ядер и производительность в 21 TFLOP
enzolas
10:17
Вот это поворот! Прошел RE2re на RX480 с 8 гигами на максималках. Нехватки памяти замечено не было. Но вы продолжайте держать нас в курсе.
Стали известны технические характеристики флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - 7-нм техпроцесс, 5376 графических ядер и производительность в 21 TFLOP
wwr222
10:17
А что,уже есть на руках? Тогда чего говорить?
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
warmuza
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Купил акции НВИДИА в апреле по 260, а они уже 320 сегодня.
За двадцать лет маржинальность бизнеса NVIDIA удвоилась
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