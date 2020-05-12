Магазин Google Play Store получил фильтрацию по лучшим и новым приложениям
Компания Google продолжает развитие своего официального магазина приложений Play Store для Android. В частности, в конце марта она внесла изменения в результаты поисковых запросов. В результатах поиска стали отображаться рейтинг приложений, размер, количество их скачиваний. Теперь Google работает над улучшением поиска за счёт расширения возможностей фильтрации.
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До настоящего момента в поиске приложений в магазине Play Store отображались подсказки в зависимости от поискового запроса. Например, если ввести слово Xiaomi, могли отображаться слова вроде launcher, keyboard, gallery. Теперь, когда ведётся поиск приложения, фильтрация станет более разнообразной. Можно будет выбирать приложения в зависимости от их рейтинга (вроде 4.0+ или 4.5+), выбор редакторов и новые. Всего доступно 4 фильтра. Можно использовать одновременно несколько из них.
рекламаЭто обновление происходит на северной стороне Google, поэтому не все обладатели Android-устройств увидят его сразу. Возможность поиска по новым приложениям может помочь начинающим разработчикам распространить свои программы и заработать на них, мотивируя продолжать работу и повышать качество программ.
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