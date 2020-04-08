Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Безопасно наблюдаем за распространением коронавируса в России через интернет - обзор сайтов-информеров

для раздела Блоги
+
2080 Ti - цена упала на порядок
Регард снова в строю: RTX 2080 дешевле чем везде
-14000р на RTX 2080 в Ситилинке. Цены идут вниз
Скидки до 50% в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В прошлой статье мы описали сайты, графики и информационные панели со статистикой по распространению коронавируса в разных странах мира в целом и в США в частности. Естественно, большинство читателей больше интересует ситуация в России. Хотя многие скептики не верят в официальную статистику и в качество и количество проведённых тестов, в рунете есть немало посвящённых коронавирусу в России сайтов.

реклама


реклама

Давайте рассмотрим некоторые из них.

реклама

Стопкоронавирус.рф

Открывает список сайт Стопкоронавирус.рф, где показывается статистика по количеству заражённых с отставанием в один день. Здесь вы можете узнать, сколько тестов было проведено в стране, сколько случаев заражения выявлено в целом и за минувшие сутки, сколько людей выздоровели и сколько умерли. Здесь же располагается информация по возвращению граждан России из-за рубежа и связанные с коронавирусом новости. Новостей немало: только за первые 10 часов 8 апреля было опубликовано 13 новостей.

реклама

Имеется общая информация о коронавирусе. Описываются симптомы и методы передачи, мифы и советы по профилактике, часто задаваемые вопросы. Есть и статистика по всему миру. Описываются меры правительства и рекомендации по борьбе с вирусом для физических лиц, предприятий, учащихся, пожилых и других категорий граждан. Как и полагается любому современному ресурсу, имеются ссылки на социальные сети, мессенджеры Telegram, WhatsApp, Инстаграм, YouTube и даже ICQ.

Coronavirus-monitor

реклама


Открыв этот сайт, вы сразу же увидите карту мира с числом заражённых на сегодняшний день. Также указано количество погибших и выздоровевших людей по всему миру. Если вас интересует конкретный регион, вы можете нажать на него на карте и посмотреть карточку с количеством заражённых, выздоровевших и погибших людей. Можно убрать с карты всё лишнее и смотреть информацию только по России. Карту можно установить на свой сайт.

Под картой располагается таблица со статистикой заражений в различных российских регионах. Указаны телефоны горячей линии по коронавирусу в России и телефоны Роспотребнадзора по вопросам коронавируса. Есть график с динамикой заражений, смертей и выздоровлений в России. Также имеются статьи с описанием симптомов коронавируса. Это довольно демократичный ресурс, поскольку здесь есть комментарии пользователей.

Koronavirus today

На этом сайте карта распространения вируса тоже есть, но она не бросается в глаза и её нужно включить. Здесь есть таблица со статистикой заражений в российских регионах и разных странах мира, а также новости. Показываются графики заражений по датам, графики смертей и выздоровлений. Как и на других ресурсах, есть общая информация с описанием симптомов коронавируса, мер профилактики. Владельцы сайтов имеют возможность установить карту распространения коронавируса.

Coronavirus.mash


Всё лучшее как обычно для столицы. Самым технологичным ресурсом могут воспользоваться жители Москвы. Если на остальных картах вы можете максимум увидеть количество заражённых в разных областях страны, то здесь на карте Москвы показывается, откуда люди попадали в больницу с диагнозом коронавирус. Это даёт возможность понять, как близко к вам были выявлены инфицированные. Старые и новые случаи на карте отображаются разным цветом. Можно вести поиск по адресам и датам.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

коронавирус
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
25
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
32
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
7
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
61
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
73
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
32
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
20
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 73
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 48
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 – лучшая видеокарта весны 2020 года по версии Нardwaretimes
56
Rockstar утверждает, что все слухи о GTA VI ложные – подробностей про игру не будет до официального анонса
17
Уникальная видеокарта GeForce RTX 2080 Ti «Cyberpunk 2077 Edition» была продана с аукциона за 6129 долларов
44
В магазине Microsoft бесплатная раздача множества игр, включая серию Subway Simulator
19
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
27
Microsoft успокоила фанатов Xbox Series X, рассказав о "гибком" ценнике на игровую приставку
10
8-ядерный процессор Intel Core i9 10980HK оказался на 54% производительнее в играх, чем флагманы предыдущих поколений
13
Самые популярные геймерские видеокарта и процессор марта 2020 года в Steam – NVIDIA RTX 2060 и Intel Core i5-9400F
25
Windows 10 20H1: всё, что известно на данный момент
8
Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о сокращении объёмов нефтедобычи
87
Большое тестирование флагманской видеокарты NVIDIA GeForce GTX 980 Ti – на что способна лучшая видеокарта 2015 года в современных играх по версии Тechspot
4
Результаты попыток охладить процессор Intel Core i9-10900F появились в сети
30
Даже Intel Core i9-10900F потребует качественного охлаждения — энергопотребление процессора может превышать 220 Вт
26
Sony представила геймпад для PlayStation 5
29
AMD публикует обновленные драйверы чипсетов серии 300, 400 и X570 исправляющие ошибки
5
Объявлена стоимость предзаказа настольных процессоров Intel Comet Lake-S
38
GeForce MX - ожидаемый конкурент для Intel XE
15
Группировка вкладок стала доступна в браузере Google Chrome 81
4
Microsoft представила обновленное меню Пуск
13
Ветераны DayZ трудятся над новым крупным «выживачом»
1

Популярные статьи

Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%
44
Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
63
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
32
8 лучших модов для The Witcher 3. Часть 1
4
Мои впечатления от нового блока питания AeroCool Aero white 700W
107
Лучшие графики и статистика для отслеживания пандемии коронавируса
50
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
49
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
25
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
7
Безопасно наблюдаем за распространением коронавируса в России через интернет - обзор сайтов-информеров
+

Сейчас обсуждают

corsi
18:08
Коммерчески не выгодно. TU117 - относительно крупный чип с площадью 200 мм. С одной пластины, даже если их все на МХ пустить - выхлоп меньше, чем при новом чипе с площадью 100-150 мм.
GeForce MX - ожидаемый конкурент для Intel XE
¤Demon¤
17:58
Какая интересная тема. Довольно много есть еще интересных игр)
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
rebel-1
17:56
Кто это вообще? Автор, ты будешь новость постить о каждом девайсе, что собирается в гаражах и подвалах китая? На международном рынке? Кому это нужно? Баба Дуся с соседнего квартала анонсировала на меж...
Анонсирован смартфон UMIDIGI S5 Pro: Helio G90T, 256 ГБ ПЗУ, NFC и АКБ на 4680 мАч по цене до 300 долларов
Roditch
17:50
"Перед покупкой почитал FAQ, понял, что для 3600 лучше прямой контакт" Вы себя хорошо чувствуете?
Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
corsi
17:48
Ты вроде сам своим примером опроверг свое же предположение в первой строке. На момент анонса цена что 1600, что 3600 - одинаковая. Как и 1700/2700/3700. Только появились Ryzen R9, один за $400+, втор...
AMD почувствовала силы теснить Intel и дальше
wwr222
17:45
Так твой кулер и должен быть лучше.БиКвайт более качественно сделан,выглядит стильно(ну кому как),вертушка неплохая.Но чисто по производительности 4800 лучше будет.Это считай Трю Спирит.
Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
Aliexpress Buyer
17:44
Ценник?
HP представила первые ноутбуки с AMD Ryzen серии 4000 - ProBook 445 и 455
Kutuz
17:42
на самом деле, сейчас очень актуальна эта тема - владельцы новых Huawei P40 поймут)
Huawei обявил об удачной интеграции всех сервисов Яндекс в магазин приложений AppGallery
wwr222
17:41
Во-первых:сток Во-вторых:какие обороты? Был бы у тебя 3770к в разгоне,тогда была бы другая история
Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
wwr222
17:39
Много,кто лучше.Но на Райзене 2 это не так заметно.Как и на Интелах с соплями
Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем