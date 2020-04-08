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В прошлой статье мы описали сайты, графики и информационные панели со статистикой по распространению коронавируса в разных странах мира в целом и в США в частности. Естественно, большинство читателей больше интересует ситуация в России. Хотя многие скептики не верят в официальную статистику и в качество и количество проведённых тестов, в рунете есть немало посвящённых коронавирусу в России сайтов.

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Давайте рассмотрим некоторые из них.

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Открывает список сайт Стопкоронавирус.рф, где показывается статистика по количеству заражённых с отставанием в один день. Здесь вы можете узнать, сколько тестов было проведено в стране, сколько случаев заражения выявлено в целом и за минувшие сутки, сколько людей выздоровели и сколько умерли. Здесь же располагается информация по возвращению граждан России из-за рубежа и связанные с коронавирусом новости. Новостей немало: только за первые 10 часов 8 апреля было опубликовано 13 новостей.

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Имеется общая информация о коронавирусе. Описываются симптомы и методы передачи, мифы и советы по профилактике, часто задаваемые вопросы. Есть и статистика по всему миру. Описываются меры правительства и рекомендации по борьбе с вирусом для физических лиц, предприятий, учащихся, пожилых и других категорий граждан. Как и полагается любому современному ресурсу, имеются ссылки на социальные сети, мессенджеры Telegram, WhatsApp, Инстаграм, YouTube и даже ICQ.

Coronavirus-monitor

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Открыв этот сайт, вы сразу же увидите карту мира с числом заражённых на сегодняшний день. Также указано количество погибших и выздоровевших людей по всему миру. Если вас интересует конкретный регион, вы можете нажать на него на карте и посмотреть карточку с количеством заражённых, выздоровевших и погибших людей. Можно убрать с карты всё лишнее и смотреть информацию только по России. Карту можно установить на свой сайт.

Под картой располагается таблица со статистикой заражений в различных российских регионах. Указаны телефоны горячей линии по коронавирусу в России и телефоны Роспотребнадзора по вопросам коронавируса. Есть график с динамикой заражений, смертей и выздоровлений в России. Также имеются статьи с описанием симптомов коронавируса. Это довольно демократичный ресурс, поскольку здесь есть комментарии пользователей.

Koronavirus today

На этом сайте карта распространения вируса тоже есть, но она не бросается в глаза и её нужно включить. Здесь есть таблица со статистикой заражений в российских регионах и разных странах мира, а также новости. Показываются графики заражений по датам, графики смертей и выздоровлений. Как и на других ресурсах, есть общая информация с описанием симптомов коронавируса, мер профилактики. Владельцы сайтов имеют возможность установить карту распространения коронавируса.

Coronavirus.mash





Всё лучшее как обычно для столицы. Самым технологичным ресурсом могут воспользоваться жители Москвы. Если на остальных картах вы можете максимум увидеть количество заражённых в разных областях страны, то здесь на карте Москвы показывается, откуда люди попадали в больницу с диагнозом коронавирус. Это даёт возможность понять, как близко к вам были выявлены инфицированные. Старые и новые случаи на карте отображаются разным цветом. Можно вести поиск по адресам и датам.