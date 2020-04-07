Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лучшие графики и статистика для отслеживания пандемии коронавируса

для раздела Блоги
+
Дешевая RTX 2070 MSI Ventus, надо брать
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидка на 2070 Super Asus Gaming - цена удивит
Слив RTX 2080 Super Gigabyte Gaming по цене рефа 2080 не супер
Скидки до 50% в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Пандемия коронавируса достигла почти всех уголков планеты, посадив миллиарды людей под домашний арест. Вирус вызывает респираторное заболевание под названием COVID-19 с многочисленными симптомами и длительным инкубационным периодом. К тому моменту, когда человек понимает, что заболел, он мог на протяжении многих дней заражать других людей. Многие считают, что хуже самого вируса будут последствия информационной паники и паранойи. В том числе они отрицательно скажутся на состоянии мировой и отечественной экономики.

реклама

Новостные агентства ежедневно публикуют информацию о росте случаев заболевания и мерах реагирования. Однако, если вы хотите отслеживать прогресс пандемии в мировом масштабе и с математической точки зрения, нужны особенные источники данных. Существует статистическая информация, такая как количество выполненных тестов, число подтверждённых случаев заболевания, госпитализаций, смертей. Каждый из этих параметров можно отслеживать по времени или относительно численности населения. Если анализировать показатели правильно, можно сделать вывод о том, как определённый регион и страна справляются с вирусом. Для этого нужны графики и правильные выводы относительно того, что говорят те или иные числа.

реклама

Давайте рассмотрим наиболее полезные публичные источники информации и какие факторы нужно принимать во внимание при их анализе.

Общие советы

реклама

Многие эксперты предупреждают, что даже карты с поминутным обновлением информации предоставляют сведения с задержкой. Как сказано выше, заболевшие могут не демонстрировать симптомов до 14 дней, а ещё несколько дней может потребоваться ждать результатов тестирования. Если они вообще пройдут тестирование. Таким образом, информацию о пользе принимаемых сегодня карантинных мер может потребоваться ждать больше двух недель.

«В данных есть задержка», говорит эксперт из Virginia Tech Рональд Фликер. «Нужно понимать, что наблюдаемая сегодня ситуация является результатом того, что было сделано пару недель назад. В частности, рост числа заболевших уже после начало социального дистанцирования означает, что заболели они значительно раньше. Ещё до того, как население засело по домам».

реклама

Кроме того, многие случаи заболевания не обнаруживаются. Особенно в тех странах, где тестов не хватает. Первые исследования показали, что большое количество заражённых людей имеют незначительные симптомы или совсем никаких. Мало в каких странах тестов было достаточно, чтобы зафиксировать пациентов без симптомов. Нужно принимать это во внимание, когда будете смотреть на указанные ниже сайты со статистикой.

Панель Johns Hopkins 2019 Novel Coronavirus Visual Dashboard

реклама


Центр системных наук и инженерии при университете Джона Хопкинса предлагает один из простейших способов отслеживать вирус по всему миру. Карта получает данные из 17 источников, включая ВОЗ, Европейский Центр по предотвращению и контролю заболеваний, правительств нескольких стран. Сайт показывает количество случаев по отдельным странам и в горячих точках, число умерших, число выздоровевших.

Если вы хотите получить общее представление о масштабах пандами, это отличное место для начала. Нужно только понимать, что в разных странах сортировка данных происходит по-разному, что влияет на визуальное отображение.

Проект COVID Tracking

Количество случаев заражения не показывает картину в целом. Не помешает также знать, скольких людей протестировали. В США эту информацию отображает проект COVID Tracking. Здесь показывается количество выполненных тестов в разных штатах. Данные берутся из публично доступных ресурсов, главным образом от медицинских властей штатов. Показывается, сколько тестов оказались положительными, сколько отрицательными, скольких людей госпитализировали и сколько скончались.

Считается, что в США было проведено слишком мало тестов, что и привело к такому большому количеству заболевших и погибших. Данный трекер помогает понять не только сколько жителей разных штатов заболели, но и у какого процента населения тест дал положительный результат и насколько широко распространена программа тестирования. Сайт даже определяет степень полноты данных в разных штатах. Таким образом, автор пытается дать понять, можно ли верить этим числам или нет.

91-DIVOC

Если достаточно замедлить распространение коронавируса, в больницах будет хватать мест для всех заболевших. В таком случае не придётся решать, кому помогать, а кому нет, и число скончавшихся уменьшится. Как измерить этот показатель? Можно посмотреть статистику на сайте 91-DIVOC. Его автором является доцент кафедры информатики университета Иллинойса. Данные берутся от Стэнфордского университета. Создаются графики сравнения разных штатов США и других стран. Временная отметка начинается в тот день, когда в определённом месте набралось 100 заболевших. Это показывает не только рост числа заболевших в абсолютном выражении, но и темпы удвоения количества заболевших. Так можно понять, замедляется пандемия, ускоряется или темпы не меняются.

91-DIVOC также показывает пользу логарифмических графиков. Простой линейный график может показать экспоненциальный рост числа заболевших COVID-19. Логарифмический график показывает экспоненциальный рост в виде прямой линии, что упрощает анализ малых изменений в темпах распространения болезни. Это может показать, что вирус не является неудержимым, особенно если страны и организации продолжат борьбу с ним.

Worldometer

Worldometer предназначается для анализа данных в разных странах. Информация берётся от правительственных учреждений и надёжных СМИ. Это один из источников данных карты Университета Джона Хопкинса. В конце марта Worldometer взломали и внедрили ложную статистику по Пакистану. Потом числа поменяли на правильные, но это напоминает о том, что информацию желательно проверять.

IHME COVID-19 Projections

Университет Вашингтона показывает, как COVID-19 влияет на больницы США. Моделируется распространение вируса в ближайшие недели и месяцы. Показывается, сколько потребуется коек и аппаратов ИВЛ в каждом штате и сколько есть сейчас. Информацию с этого сайта цитировала представитель Белого Дома. Модели периодически обновляются, при этом изменения объясняются.

Нужно понимать, что в этих моделях достаточно высокий уровень неопределённости. Статистика в них выглядит довольно оптимистичной. В настоящее время прогнозируется 80000 погибших в США, тогда как в других источниках чаще даётся прогноз между 100000 и 200000.

COVID Act Now

Здесь модель не такая благоприятная. Демонстрируется рост числа заболевших в США в при различных возможных сценариях, таких как ограниченное и полное социальное дистанцирование. Даётся анализ данных по штатам и по странам с анализом принимаемых мер.

Сайт обновляется ежедневно, однако на его основе нельзя давать точные прогнозы. Возможно, он переоценивает распространение COVID-19, по крайней мере в Нью-Йорке. Эта информация неплохо подходит для планирования дальнейших действий в разных штатах. При реализации таких планов лучше переоценить опасность, чем недооценить.

Подобные графики должны не только предоставлять информацию, но и влиять на развитие событий. Если принимающие решения власти будут пользоваться их статистикой, это должно помочь замедлить и в конечном счёте победить коронавирус. Таким образом, эти источники информации окажут влияние на статистику, которую они показывают.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

коронавирус
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
1
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
45
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
70
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
32
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
20
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
27
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
37

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 70
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 48
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 45
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 27
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рабочая версия первого эмулятора PlayStation 4 почти готова
25
Geekbench и AnTuTu: Kirin 820 5G значительно превзошел в производительности Snapdragon 765G
4
Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i7-9700K оказался на 17% медленнее AMD Ryzen 7 4800U на ОЗУ 4266 МГц
39
Microsoft полностью переработала «Экран смерти» – новый дизайн и продвинутая функциональность
53
Core i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K скоро поступят в продажу, они получат 10, 8 и 6 ядер и частоты в 5GHz
59
Polaris – всё: NVIDIA заявила, что GDDR5 не хватает всем
19
Переход на 4К-мониторы состоится нескоро – статистика Steam подтверждает бессмысленность покупки дорогих 2-К и 4К-дисплеев в 2020 году
141
Только мышь и клавиатура: Half-Life Alyx уже можно пройти без VR шлема
9
Моддер восстановил справедливость, вернув юбку героине Resident Evil 3
18
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
71
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 – лучшая видеокарта весны 2020 года по версии Нardwaretimes
15
Компания Microsoft начала бесплатную раздачу игр, общая стоимость которых превышает 7000$
9
Специалисты рассчитали влияние частоты и режима работы оперативной памяти на производительность настольного Ryzen 9 3900X и мобильного Ryzen 9 4900HS
3
Отвоевав рынок настольных компьютеров, AMD отнимет у Intel и рынок ноутбуков – Нardwaretimes
3
Супружеская пара из Америки продавала афроамериканцам несуществующую криптовалюту, подкреплённую обычной водой
15
Intel занимается оптимизацией термодинамических свойств десятиядерного Core i9-10900K
23
Death Stranding и Cyberpunk в наших реалиях, или мощнейший PR-ход от талантливого графического дизайнера
3
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X против системы водяного охлаждения – есть ли смысл владельцам процессоров Ryzen покупать дорогую «водянку» по мнению Нardwaretimes
28
SK Hynix запустит полномасштабное производство памяти DDR5 с 8400 МГц и 64Gb
11
Xiaomi запускает продажу недорогих и мощных RedmiBook 14 Ryzen Edition с ценой всего от $465
3

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
70
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
45
Сказ о том, как инженеры ASUS жидкий металл приручили
22
Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%
9
Kodi 18: Авторизация в Youtube (пошаговое руководство)
7
Коронавирус убивает не только людей: как пандемия влияет на производителей электроники
6
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
1
Лучшие графики и статистика для отслеживания пандемии коронавируса
+

Сейчас обсуждают

Катерина Стец
08:39
Подозреваю, что официального анонса не будет до официального анонса.
Rockstar утверждает, что все слухи о GTA VI ложные – подробностей про игру не будет до официального анонса
Volodya Gomboev
08:35
Когда денег хватает только на i3 9100F.
Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i7-9700K оказался на 17% медленнее AMD Ryzen 7 4800U на ОЗУ 4266 МГц
Exmo Dem
08:34
Гибкие , да растянут у нас с 500 до 600
Microsoft успокоила фанатов Xbox Series X, рассказав о "гибком" ценнике на игровую приставку
darkfen
08:08
В момент релиза 4 части к ней даже не была прикручена поддержка мышки. Я лично прошел как тракторист на стрелочках)
Capcom интересуется у игроков, не хотят ли они видеть ещё один ремейк Resident Evil
Дмитрий Рапкин
08:04
Очередная какашечка подьехала от пропахшего кликбейтера))) Во-первых, даже если поверить в фантазию, что 25W обьехали 130W - не прошло и 15 лет как наконец можно будет взять приличный процессор от AMD...
Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i7-9700K оказался на 17% медленнее AMD Ryzen 7 4800U на ОЗУ 4266 МГц
newprofile
08:02
r5 2600x@4.150@1,39v, ниже падает Linx 7.0 (синька или просто черный экран), gammax 400 в игорах до 70 градусов в пиках и вообще пох)
Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%
Александр Втюрин
07:58
А что говорят "эксперты" о разогнанной с завода 2060s?
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 – лучшая видеокарта весны 2020 года по версии Нardwaretimes
Незваный Гость
07:56
старые номера работают? есть козырный 6ти знак
ICQ New — очередная попытка Mail.ru Group вернуть интерес к древнему мессенджеру
Андрей Гончаров
07:49
Гибкой, цены будут высокими и очень высокими, в зависимости от региона
Microsoft успокоила фанатов Xbox Series X, рассказав о "гибком" ценнике на игровую приставку
Александр Ннн
07:42
Пффф, а в Ватсапе и телеге вы типа без телефона регаетесь и заходите? ))))
ICQ New — очередная попытка Mail.ru Group вернуть интерес к древнему мессенджеру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем