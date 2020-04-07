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Пандемия коронавируса достигла почти всех уголков планеты, посадив миллиарды людей под домашний арест. Вирус вызывает респираторное заболевание под названием COVID-19 с многочисленными симптомами и длительным инкубационным периодом. К тому моменту, когда человек понимает, что заболел, он мог на протяжении многих дней заражать других людей. Многие считают, что хуже самого вируса будут последствия информационной паники и паранойи. В том числе они отрицательно скажутся на состоянии мировой и отечественной экономики.

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Новостные агентства ежедневно публикуют информацию о росте случаев заболевания и мерах реагирования. Однако, если вы хотите отслеживать прогресс пандемии в мировом масштабе и с математической точки зрения, нужны особенные источники данных. Существует статистическая информация, такая как количество выполненных тестов, число подтверждённых случаев заболевания, госпитализаций, смертей. Каждый из этих параметров можно отслеживать по времени или относительно численности населения. Если анализировать показатели правильно, можно сделать вывод о том, как определённый регион и страна справляются с вирусом. Для этого нужны графики и правильные выводы относительно того, что говорят те или иные числа.

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Давайте рассмотрим наиболее полезные публичные источники информации и какие факторы нужно принимать во внимание при их анализе.

Общие советы

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Многие эксперты предупреждают, что даже карты с поминутным обновлением информации предоставляют сведения с задержкой. Как сказано выше, заболевшие могут не демонстрировать симптомов до 14 дней, а ещё несколько дней может потребоваться ждать результатов тестирования. Если они вообще пройдут тестирование. Таким образом, информацию о пользе принимаемых сегодня карантинных мер может потребоваться ждать больше двух недель.

«В данных есть задержка», говорит эксперт из Virginia Tech Рональд Фликер. «Нужно понимать, что наблюдаемая сегодня ситуация является результатом того, что было сделано пару недель назад. В частности, рост числа заболевших уже после начало социального дистанцирования означает, что заболели они значительно раньше. Ещё до того, как население засело по домам».

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Кроме того, многие случаи заболевания не обнаруживаются. Особенно в тех странах, где тестов не хватает. Первые исследования показали, что большое количество заражённых людей имеют незначительные симптомы или совсем никаких. Мало в каких странах тестов было достаточно, чтобы зафиксировать пациентов без симптомов. Нужно принимать это во внимание, когда будете смотреть на указанные ниже сайты со статистикой.

Панель Johns Hopkins 2019 Novel Coronavirus Visual Dashboard

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Центр системных наук и инженерии при университете Джона Хопкинса предлагает один из простейших способов отслеживать вирус по всему миру. Карта получает данные из 17 источников, включая ВОЗ, Европейский Центр по предотвращению и контролю заболеваний, правительств нескольких стран. Сайт показывает количество случаев по отдельным странам и в горячих точках, число умерших, число выздоровевших.

Если вы хотите получить общее представление о масштабах пандами, это отличное место для начала. Нужно только понимать, что в разных странах сортировка данных происходит по-разному, что влияет на визуальное отображение.

Проект COVID Tracking

Количество случаев заражения не показывает картину в целом. Не помешает также знать, скольких людей протестировали. В США эту информацию отображает проект COVID Tracking. Здесь показывается количество выполненных тестов в разных штатах. Данные берутся из публично доступных ресурсов, главным образом от медицинских властей штатов. Показывается, сколько тестов оказались положительными, сколько отрицательными, скольких людей госпитализировали и сколько скончались.

Считается, что в США было проведено слишком мало тестов, что и привело к такому большому количеству заболевших и погибших. Данный трекер помогает понять не только сколько жителей разных штатов заболели, но и у какого процента населения тест дал положительный результат и насколько широко распространена программа тестирования. Сайт даже определяет степень полноты данных в разных штатах. Таким образом, автор пытается дать понять, можно ли верить этим числам или нет.

91-DIVOC

Если достаточно замедлить распространение коронавируса, в больницах будет хватать мест для всех заболевших. В таком случае не придётся решать, кому помогать, а кому нет, и число скончавшихся уменьшится. Как измерить этот показатель? Можно посмотреть статистику на сайте 91-DIVOC. Его автором является доцент кафедры информатики университета Иллинойса. Данные берутся от Стэнфордского университета. Создаются графики сравнения разных штатов США и других стран. Временная отметка начинается в тот день, когда в определённом месте набралось 100 заболевших. Это показывает не только рост числа заболевших в абсолютном выражении, но и темпы удвоения количества заболевших. Так можно понять, замедляется пандемия, ускоряется или темпы не меняются.

91-DIVOC также показывает пользу логарифмических графиков. Простой линейный график может показать экспоненциальный рост числа заболевших COVID-19. Логарифмический график показывает экспоненциальный рост в виде прямой линии, что упрощает анализ малых изменений в темпах распространения болезни. Это может показать, что вирус не является неудержимым, особенно если страны и организации продолжат борьбу с ним.

Worldometer

Worldometer предназначается для анализа данных в разных странах. Информация берётся от правительственных учреждений и надёжных СМИ. Это один из источников данных карты Университета Джона Хопкинса. В конце марта Worldometer взломали и внедрили ложную статистику по Пакистану. Потом числа поменяли на правильные, но это напоминает о том, что информацию желательно проверять.

IHME COVID-19 Projections

Университет Вашингтона показывает, как COVID-19 влияет на больницы США. Моделируется распространение вируса в ближайшие недели и месяцы. Показывается, сколько потребуется коек и аппаратов ИВЛ в каждом штате и сколько есть сейчас. Информацию с этого сайта цитировала представитель Белого Дома. Модели периодически обновляются, при этом изменения объясняются.

Нужно понимать, что в этих моделях достаточно высокий уровень неопределённости. Статистика в них выглядит довольно оптимистичной. В настоящее время прогнозируется 80000 погибших в США, тогда как в других источниках чаще даётся прогноз между 100000 и 200000.

COVID Act Now

Здесь модель не такая благоприятная. Демонстрируется рост числа заболевших в США в при различных возможных сценариях, таких как ограниченное и полное социальное дистанцирование. Даётся анализ данных по штатам и по странам с анализом принимаемых мер.

Сайт обновляется ежедневно, однако на его основе нельзя давать точные прогнозы. Возможно, он переоценивает распространение COVID-19, по крайней мере в Нью-Йорке. Эта информация неплохо подходит для планирования дальнейших действий в разных штатах. При реализации таких планов лучше переоценить опасность, чем недооценить.

Подобные графики должны не только предоставлять информацию, но и влиять на развитие событий. Если принимающие решения власти будут пользоваться их статистикой, это должно помочь замедлить и в конечном счёте победить коронавирус. Таким образом, эти источники информации окажут влияние на статистику, которую они показывают.